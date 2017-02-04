تعرَّف على أفضل الخيارات لشراء “لابتوب” بسعر جيد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدَّم موقع “Business Insider” بعض الخيارات لتكون دليلاً للكثيرين خلال عملية شراء أجهزة الحاسوب المحمولة “لابتوب”، والتي تكون محيرة للبعض، ومن أهم تلك الخيارات ما يلي:

1ـ إذا كنت ستستخدم الجهاز لتصفح الإنترنت أو للتسلية، مثل التحميل من على موقع Netflix، فقد يكون Chromebook هو الخيار الأفضل، وبما أنه الأفضل فإن هذه الأجهزة التي تعمل بنظام جوجل تعتبر أسرع وأفضل في تصميمها، وكذلك أرخص من أنظمة التشغيل الأخرى.

وتعتبر أجهزة Dell’s Chromebook 13، من أفضل الأجهزة الحالية، ولكن تكلفته عالية نسبياً، وهناك أجهزة أخرى تدعم تطبيق Play Store حالياً؛ ومنها Acer Chromebook R11 الذي يعد الاختيار الأمثل، ولكن تعتبر شاشته، التي يصل حجمها إلى 11 بوصة، صغيرة جداً بالنسبة للغالبية.

2 – احصل على شاشة تتمتع بتقنية IPS، بدلاً من نظام TN، وبوجهٍ عام، يعتبر هذان النوعان أفضل من ناحية الألوان، وأسهل في القراءة من الزوايا الأوسع، وبالانتقال إلى الجزء الداخلي، ابحث عن معالج Intel Core i5، دون أن نتطرق إلى الأمور التقنية؛ إذ يعتبر هذا المعالج قوياً كفايةً للقيام بكافة المهام المتطلبة، وإذا لم تكن تحب الألعاب، فإن معالج Core i3 سيكون جيداً أيضاً.

3 – حاول شراء حاسوبك المحمول مباشرة من ميكروسوفت؛ إذا كان ذلك باستطاعتك؛ إذ توفر الشركة نسخة من Windows 10 أصلية تماماً؛ وهذا يعني شغل مساحة أقل في الذاكرة.

4 – هل رأيت جهاز Acer Aspire من قبل؟ يعتبر هذا الموديل النسخة الرابعة من هذا الجهاز، لكن الشركات عادة ما توقف إنتاج أجهزة الحاسوب المحمولة الرخيصة فجأة وبدون أسباب.

5 – ينبغي أن تتعلم الكثير من هذه المعلومات، ولكن من المهم أيضاً الاطلاع على تعليقات المستخدمين على الإنترنت، والتحقق من جهازك إذا أمكن؛ لذا يجب استغلال سياسة إعادة المنتج، وقم بكافة عمليات البحث الممكنة، وهكذا لن يضيع المال الذي أنفقته هباءً.