تشييع شهيد الوطن نواف المطيري من جامع المهنا بشقراء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وسط حشد كبير شيع من جامع المهنا بشقراء شهيد الوطن العريف نواف نايف فالج المطيري الذي استشهد متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي وهو يدافع عن دينه ووطنه، وتم نقله من مطار جازان بطائره النقل الجوي إلى مطار الدوادمي ومن ثم نقل إلى محافظة شقراء يرافقه مجموعة من الشرطة العسكرية الخاصة السادسة بالمنطقة الشرقية.

وتحدث والد الفقيد نايف فالج ؛قائلاً الحمد لله على قضاءةوقدره وانا لله وانا اليه راجعون أعزي نفسي وأعزي كافة الشعب السعودي والأسرة المالكة وعلى رأسهم خادم الحرمين وولي عهده وولي ولي عهده ولايسعنى إلا أن أقول أنا وابني وكل أبنائي فداء للدين والوطن واستشهاد البطل ابني نواف وسام على صدورنا جميعا ويستقبل والده وذويه العزاء في استراحه النخيل بحي الرحبه بشقراء.

وتحدث نمر العضيله عضو المجلس البلدي بعفيف قائلاً “الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده، أولا أعزي نفسي وأعزي أبو الشهيد خالي /نايف فالج المطيري وبنفس الوقت أهنئه على على ماناله ابنه وابن الوطن من شهادة تبقى وسام شرف على صدورنا جميعا فالشهيد البطل استشهد وبيوم جمعه وهذا فضل كبير من رب العالمين

ثانيا كلنا نواف نايف وكلنا فداء ودروع من أجل الدين والمليك والوطن ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل شهيد الواجب أبا المثنى وينزله منزلة الشهدا وأن يحمي الله بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين”.

يذكر أن حالة والده الاجتماعية متزوج لامرأتين ويعول أكثر من 12 شخص ومتقاعد منذ زمن ويسكن في سكن بالإيجار، والشهيد نواف متزوج ولديه ولدين ويسكن بإيجار سنوي في الدمام.