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السبت, 7 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 4 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الثنيان” يفتتح المخيم الترفيهي الثاني لمنسوبي تقنية الدمام

“الثنيان” يفتتح المخيم الترفيهي الثاني لمنسوبي تقنية الدمام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

افتتح عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد عبدالكريم الثنيان، مؤخرًا، المخيم الترفيهي الثاني لمنسوبي الكلية الواقع على طريق الدمام مطار الملك فهد.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالكلية التقنية بالدمام والقائد الكشفي عادل سلمان ابوحسون، أنه شارك في افتتاح المخيم كل من رئيس مكتب التدريب التقني المهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، وعميد الكلية التقنية بالقطيف أحمد الغامدي، ووكيلا الكلية عبدالله الهزاع، وحافظ الغامدي، ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس والمدربين.

وأضاف “ابوحسون” بأن إقامة هذا المخيم تهدف إلى تنظيم الدورات والرحلات والمعسكرات الكشفية، وكذلك إضافة جو من الألفة والتقارب بين المدربين والمتدربين، حيث سيقام فيه أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية تساهم في إكساب الطلاب الخبرة والتعارف فيما بينهم في جو أسري.

وفي السياق نفسه، بيّن “ابوحسون” أن مدة إقامة هذا المخيم تقارب الأربعة أشهر من فصل الشتاء لاستغلال الأجواء الشتوية في إقامة الأنشطة والفعاليات، معربًا في  ختام حديثه، عن شكره وتقديره لجميع منسوبي الكلية على مشاركتهم في تشييد وبناء المخيم والذي سوف يستفيد منه جميع أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمدربين.

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