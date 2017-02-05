للعام الرابع.. “الأحساء اليوم” تتصدّر قائمة الصحف الإقليمية الأكثر تأثيرًا بالمملكة

الأحساء – خاص

إذا كان الوصول إلى القمة صعبًا فالحفاظ عليها أصعب.. لكن صحيفة “الأحساء اليوم” نجحت بمجهود متواصل وتفاعل مستمر مع قرائها الأعزاء في تحقيق ذلك، حيث تصدّرت “الأحساء اليوم” وللسنة الرابعة على التوالي، قائمة الصحف الإقليمية الأكثر تأثيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى المملكة العربية السعودية خلال عام 2016، وذلك وفق مقياس موقع Klout العالمي.

وفي تقرير لموقع “صدى التقنية“، كشف عن أن صحيفة “الأحساء اليوم” تصدّرت قائمة الصحف الإلكترونية السعودية الأكثر تأثيرًا على الشبكات الاجتماعية في عام 2016، بعدد نقاط بلغ (67) نقطة، تلتها في المركز الثاني صحيفة المناطق بعدد نقاط بلغ (66)، فيما جاءت صحيفة الدمام في المركز الثالث بواقع (61) نقطة، بينما حلّت رابعًا صحيفة “الأحساء نيوز” بواقع (60) نقطة، وفي المركز الخامس سجلّت “إخبارية عرعر” (59) نقطةً.

ويعدّ Klout من أهم المواقع المعتبرة في قياس التأثير على الشبكات الاجتماعية من خلال خوارزمية معينة، حيث يعطي Klou المتخصص في قياس الصحف الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا بمواقع التواصل الاجتماعي، نقاط من 0 إلى 100، فكلما زادت عدد النقاط كان التأثير أكبر، والتأثير هو مدى تفاعل الناس مع ما يقوم شخص ما أو مؤسسـة ما بنشره على الشبكات الاجتماعية.

وتحسب ردود الأفعال مقارنة بكمية المحتوى الذي تم مشاركته على الشبكات الاجتماعية كأحد أهم عوامل التأثير، وردود الأفعال تشمل على سبيل المثال عدد إعادات التغريد والردود، وكلما زادت أسهم ذلك في زيادة النقاط.

ويأتي هذا الإنجاز، بعد حصول “الأحساء اليوم” على المركز الأول بين الصحف السعودية الإقليمية الأكثر تأثيرًا طوال الثلاثة أعوام السابقة 2013م، و2014م، و2015م، غير أن عدد النقاط التي حصلت عليها الصحيفة في تقييم Klout شهد ارتفاعًا متتاليًا؛ فبينما سجل (61) نقطة عام 2013 صعد إلى (62) نقطة في 2014م، وقفز عام 2015 ليسجل (65) نقطة، في حين وصل عام 2016 لـ(67) نقطة.

وبهذه المناسبة، تتوجّه “الأحساء اليوم” بالشكر إلى قرائها ومتابعيها الذين بفضل الله ثم بفضل تفاعلهم وثقتهم التي منحوها للصحيفة نجحت في الحفاظ على مكانتها في تصدر قائمة نظيراتها من الصحف الإقليمية بالمملكة، متمنيةً أن تظل منبرًا لهم وإليهم يعمل بكل مصداقية ومهنية.

جدير بالذكر أن الشبكات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وخاصة “تويتر”؛ تحظى بشعبية كبيرة حتى إن المملكة تعتبر من أكثر الدول نشاطًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على مستوى العالم.