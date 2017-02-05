الحملة السعودية تسير القافلة الرابعة من المساعدات الشتوية للنازحين السوريين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

سيرت الحملة الوطنية السعودية ضمن مبادرتها الإغاثية “لأجلكم نتضامن” القافلة الرابعة من القوافل الإغاثية للداخل السوري للعام 2016-2017م والمحملة بالكسوة الشتوية لصالح الأشقاء النازحين السوريين المتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري عبر معبري باب الهوى و باب السلامة.

وأشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة إلى أن مكتب الحملة في تركيا ومنذ إطلاق مبادرة الحملة السعودية “لأجلكم نتضامن ” يقوم على إدخال وتوزيع كافة المتطلبات الإغاثية والأساسية للأشقاء النازحين السوريين والنازحين مؤخراً من حلب والمتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري مضيفًا أن هذه القافلة تحتوي على (90 ألف بطانية و160 ألف جاكيت و50 ألف كنزة و50 ألف طقم شتوي و15 ألف شال نسائي و6 آلاف وجبة غذائية جافة و121 ألف علبة حليب سائل مغذي).

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من جانبه الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة تأتي بهدف سد الاحتياج الفعلي من المواد الاغاثية للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها، منوهاً إلى أن العمل جاري في ادخال المساعدات إلى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب واريافها وادلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام منوهاً إلى أن هذه القافلة تاتي استكمالاً لما تعتزم الحملة إيصاله إلى أشقائنا النازحين من حلب ومن خلال مكتبها في تركيا والممثل بـ (400 ألف جاكيت و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية طفل و 288 ألف طقم شتوي و144 ألف بلوفر و172 ألف شال نسائي و167ألف وجبة غذائية جافة و328 ألف عبوة حليب سائل مغذي).