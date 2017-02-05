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الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 5 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة طفلة وإصابة شقيقتها وسيدة في حريق منزل بحي المسلخ

وفاة طفلة وإصابة شقيقتها وسيدة في حريق منزل بحي المسلخ

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تسبب حريق اندلع صباح اليوم الأحد، في منزل سكني بحي المسلخ بالأحساء، في وفاة طفلة وإصابة شقيقتها التوأم، وكذلك امرأة إثر احتجازهم في غرفة بالدور الأرضي، فيما تمكن الدفاع المدني من إخراجهم وإخماد الحريق.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أن حريقًا نشب عند الساعة (8:49) من صباح اليوم الأحد، في منزل مكون من دورين بحي المسلخ التابع لمحافظة الأحساء، مبينًا أن الحريق انحصر في غرفة بالدور الأرضي مساحتها (5×5م)، نتج عن الحادث احتجاز وإصابة امرأة وطفلتين توأم 7سنوات.

وأكد “الدوسري” أن فرق الدفاع المدني قامت بإخراج المحتجزين والسيطرة على الحريق، إلى جانب نقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مشيرًا إلى وفاة إحدى الطفلتين في المستشفى فيما استقرت حالة شقيقتها والأم.

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