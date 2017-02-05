مصادر: “الخدمة المدنية” تحدد 14 وظيفة لا يشملها قرار إيقاف البدلات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوردت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية حددت مؤخراً 14 وظيفة لا يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بإلغاء ووقف بعض البدلات والعلاوات، مؤكدةً أن تلك الوظائف لم ترد في الأوامر السامية، ومن ثمَّ يستحق شاغلوها صرف البدلات.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”مكة”، أن أمانة إحدى المناطق رفعت إلى الخدمة المدنية استفساراً حول ما إذا كانت هذه الوظائف مشمولة بقرار مجلس الوزراء، فردت الوزارة بأن قرار إيقاف البدلات لا يشملها.

وأبانت أن الوظائف الـ14 هي:

1- طبيب بيطري.

2- مساعد طبيب بيطري.

3- رئيس مراقبين صحيين.

4- مراقب صحي.

5- مشرف أسواق.

6- مراقب أسواق.

7- فني صيانة آلات.

8- فني دعم.

9- مراقب أراضٍ.

10- مشغل أجهزة حاسب آلي.

11- فني صيانة آلات أجهزة.

12- مشغل أجهزة المصغرات الفيلمية.

13- مشرف أمن.

14- مراقب أمن وسلامة.