المدينة.. موظف يُحبط تهريب “كوكايين” بقيمة نصف مليار ريال ضمن إرسالية دجاج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبط موظف بإحدى فروع شركة لاستيراد الدجاج بالمدينة المنورة، عملية تهريب كمية كبيرة من الكوكايين النقي، تبلغ قيمته السوقية نحو نصف مليار ريال، وذلك داخل إحدى إرساليات الدجاج المجمد القادمة من البرازيل.

وتمكن الموظف، بتوفيق الله، من رؤية 10 حقائب سوداء محشورة بين الدجاج المجمد ضمن شحنة في ثلاث حاويات قادمة من البرازيل، وبعد فتحها وجد بداخلها ما يريبه.

وعلى الفور وأبلغ الموظف مديره؛ الذي أخطر بدوره المديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي أثبتت فحوصاتها أن الأكياس بداخلها 200 كجم من الكوكايين النقي تقدر بنحو نصف مليار ريال، وتتضاعف بعد إضافة مواد عليها، وفقاً لـ”مكة”.

وقال الناطق الإعلامي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبدالعزيز الكدسة: إن هذه الكمية هائلة جدا، ويستحيل أن تكون السعودية مستهدفة بها، مرجحاً أنها وضعت بالخطأ عن طريق عصابات عالمية في الحاويات المتوجهة للمملكة.

ولفت إلى أنه تم فتح تحقيق حول وصول شحنة الدجاج المجمد القادمة “ترانزيت” من البرازيل إلى ميناء جدة، والتي كانت عبارة عن 10 حاويات وزعت على كل من مدن (جدة، وخميس مشيط، والمدينة المنورة).