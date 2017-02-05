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الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 5 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تواصل استقبال المتقدمين لبرنامج دبلوم الوبائيات الحقلي

“الصحة” تواصل استقبال المتقدمين لبرنامج دبلوم الوبائيات الحقلي

الأحساء – واس

تواصل وزارة الصحة استقبال المتقدمين لبرنامج دبلوم الوبائيات الحقلي للعام الدراسي 2017 / 2018 م بالتعاون مع كلية الطب في جامعة الملك سعود في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح حتى 10 / 6 بينما يعقد اختبار القبول والمقابلات الشخصية في قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب بجامعة الملك سعود.

وبينت أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويمكن قبول متقدم واحد من وزارة الصحة في كل دولة بدول مجلس التعاون الخليجي في كل عام ، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب بتقدير جيد أو أكثر، وأن يتفرغ تفرغاً تاماً للدراسة مع موافقة جهة عمله للالتحاق في البرنامج ، وأن يجتاز المتقدم اختبار تحديد المستوى والمقابلة الشخصية.

ودعت الصحة الراغبين التقدم للبرنامج إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني fetpdiploma@outlook.com.

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