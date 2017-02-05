أفضل الطرق لعلاج الأرق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بعد أن أصبح الأرق إحدى أهم المشاكل النفسية التي يعاني منها الكثيرون في وقتنا الحالي، أكد علماء من السويد والولايات المتحدة أنهم توصلوا لطرق تساعد الناس على التخلص من تلك المشكلة.

وجاء في مقالة نشرتها مجلة Current Biology نقلا عن العلماء “أصبحت الضغوط اليومية الناجمة عن الحياة (الصاخبة) التي نعيشها حاليا تشكل عبئا حقيقيا على الصحة النفسية للإنسان، الكثيرون يحاولون أن يخلدوا للنوم ليلا في الوقت المناسب، لكن الأرق يمنعهم، كان من الضروري أن نتوصل لطريقة تخلصنا من هذا الأرق”.

وأضاف العلماء: “لقد قمنا بعدة تجارب شارك فيها 14 متطوعا ممن يعانون من الأرق وصعوبة النوم ليلا، انقسم المتطوعون إلى قسمين، المجموعة الأولى ذهبت في عطلة نهاية الأسبوع للتخييم في مناطق هادئة ومشمسة بعيدا عن ضوضاء الحياة اليومية والإضاءة الاصطناعية، أما المجموعة الأخرى مارست حياتها اليومية ضمن ظروف العمل في الشركات والمكاتب حيث بقوا معظم الوقت بعيدين عن ضوء الشمس. وقد لاحظنا بعد انتهاء التجارب، أن الأشخاص الذين عادوا من الإجازة التي قضوها في الطبيعة وتعرضوا لضوء الشمس أصبحوا أكثر هدوءا وتخلصوا من الأرق”.

وأوضح العلماء: “لقد تبين لنا أن أفضل الطرق للتخلص من الأرق هي الاسترخاء والتعرض لأشعة الشمس يوميا، من الممكن أن التعرض لأشعة الشمس يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين الذي تفرزه الغدة الصنوبرية، هذا الهرمون يؤثر كثيرا على الحالة النفسية للإنسان، ويزيد من السعادة ويساعد على الاسترخاء”.