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الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 5 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مواطنون في الشورى يقدمون مقترحات لتوطين الوظائف.. الثلاثاء

مواطنون في الشورى يقدمون مقترحات لتوطين الوظائف.. الثلاثاء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يعقد مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء اللقاء الأول لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ مع عدد من مقدمي العرائض للمجلس من المواطنين حول توطين الوظائف (الفرص والمعوقات) بحضور عدد من رؤساء اللجان المتخصصة المعنية، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

ويتناول اللقاء عدة موضوعات من خلال محورين أولهما الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، أما المحور الثاني للقاء فسيتم فيه الاستماع إلى بعض المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس في التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة من ما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات بناءه بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات السديدة في الموضوعات ذات العلاقة التي يدرسها أو تبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

 

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