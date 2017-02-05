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الأحد, 8 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 5 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

باحثون: «الضوضاء العصبية» بالدماغ تؤثر سلباً على إدراك كبار السن

باحثون: «الضوضاء العصبية» بالدماغ تؤثر سلباً على إدراك كبار السن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف باحثون من جامعة ‘‘لوبيك‘‘ الألمانية، أنهم توصلوا لنتائج توضح الأسباب الحقيقية للتقلبات العشوائية لنشاط الدماغ أو ما يسمى بـ ‘‘الضوضاء العصبية‘‘ التي تؤثر سلباً في الإدراك.

 

وتوصلوا إلى أن التقدم في السن، يلعب الدور الأهم في تطور تلك الظاهرة، ووفقاً للباحثين فإن هذا النوع من الضوضاء أو التقلبات العشوائية لنشاط عمل الدماغ، يؤثر سلباً على تفسيره لظلال الأضواء والألوان ليفهمها على أنها ألوان أخرى، ما يسبب مشاكل كبيرة في الإدراك، وكلما زادت تلك الضوضاء كلما عانى المريض من قلة التركيز.

 

وأوضح الباحثون، أنهم قاموا بأبحاث عديدة لتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تلك الضوضاء، وخلال أبحاثهم عرضوا عددا من المتطوعين، تتراوح أعمارهم بين 19 و74 عاماً، لموجات مختلفة من الأشعة الضوئية والصوتية، وبنفس الوقت تمت مراقبة عمل أدمغة المتطوعين عن طريق أجهزة الرنين المغناطيسي.

 

وأشاروا إلى أن أدمغة الأشخاص الأكبر سنا، قامت بتفسير تلك الموجات على نحو أسوأ من أدمغة الصغار في السن، كما لوحظ أن نسبة ‘‘الضوضاء العصبية‘‘ لديهم (الكبار) أعلى بكثير.

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