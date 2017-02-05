STC حلول تتسلّم رخصة خدمات التصديق الرقمي من “هيئة الاتصالات”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تسلمت STC حلول، مؤخرًا، رخصة تقديم خدمات التصديق الرقمي (الفئة الأولى) من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، حيث تسلم الرخصة الرئيس التنفيذي لـSTC حلول الدكتور سلطان حسن بن سعيد، الرخصة من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ STC حلول، عن سعادته بحصول الشركة على هذه الرخصة التي تأتي امتداداً لنهج STC حلول بالتوسع في تقديم حلول أمن المعلومات ودعم المنشآت في تقديم الخدمات الالكترونية بشكل آمن للإسهام في دعم خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وذكر بن سعيد أن حصول STC حلول على الرخصة سيمكنها من إصدار وتصديق الشهادات الرقمية للأفراد والموظفين في المنشآت الخاصة والعامة ونطاقات مواقع الانترنت لتمكين العملاء من التحول إلى التعاملات الإلكترونية بموثوقية وأمان.

جدير بالذكر أن خدمات التصديق الرقمي لها تأثير على التعاملات الالكترونية للقطاع الحكومي والخاص.والأفراد في مجالات تشفير المعلومات والوثائق المتبادلة على الانترنت والبريد الالكتروني، وفي توقيع وتصديق الوثائق والبريد الالكتروني رقمياً، والتحقق من هوية الأفراد والموظفين ونطاقات مواقع انترنت المنشآت من خلال شهاداتهم الرقمية المصدقة.