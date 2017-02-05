سوق التمور يستقطب زائري مهرجان الأحساء و12كشفيًا يتجولون بين أركانه

الأحساء – “الأحساء اليوم”

سعت أمانة الأحساء إلى دراسة مكامن الخلل الذي تسبب في تراجع مبيعات التمور ومعها جهد “المزارعين” على مدى عقود مضت وأدى بدوره إلى إضعاف الاقتصاد الزراعي في أكبر واحة نخيل على وجه الأرض؛ بهدف تدعيم التنوع التسويقي لأهم منتجات الأحساء الزراعية “التمور”، فنتج عن ذلك إطلاقها لمهرجان تسويق تمور الأحساء “ويا التمر أحلى” والذي يخطو خطوته الرابعة بالشراكة مع غرفة الأحساء.

سوق التمور يستقطب زائري المهرجان

وفي هذا الصدد، استحوذ ركن سوق التمور على غالبية زائري المهرجان، حيث يتدفق الآلاف لشراء التمور يوميًا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المبيعات بشكل لافت عن النسخة السابقة قدرها بعض التجار وأصحاب المصانع بنحو 60% ،وهذا يعد مؤشرًا كبيرًا للمبيعات.

وبحسب “الصناع” فإن منصة تسويق التمور تعرض أكثر من 100 صنف من التمور المصنعة، وقدروا كميات التمور المصنعة المعروضة يوميًا بقيمة إجمالية تتراوح مابين 4 – 5 مليون ريال، لافتين إلى أن العرض يتجدد بصورة شبه يومية، كما أكدوا أن حجم الإقبال على الشراء الفردي تجاوز السنة الماضية بنسبة بلغت 38%.

ومن جانبه، يقول الاقتصادي المهندس نعيم بن جواد المطوع: المهرجان أحدث حراكًا اقتصاديًا عبر بعدين أولها استغلال إجازة منتصف العام في توفير مكان رحب للعائلات وتعزيز استقرار الأسر داخل المحافظة، والجانب الثاني يتمثل في ارتفاع سعر بيع التمر (ليس بالمن الذي لم يتغير) وإنما تعزز سعر التمر المصنع، حيث شهدنا سعر ربع الكيلو يباع بسعر 20 ريالًا، وهذا يعادل قيمة مضاعفة أربع مرات لو بيع فرادى، ودليل واضح على أن كل ما عملنا على تسويق التمر وتصنيعه بمنتجات تحويلية مختلفة كالايسكريم والعصائر والحلى المصنع فإننا بذلك نعمل زيادة السعر.

وأعرب “المطوع” عن أمله في أن يُقام المهرجان لأكثر من مرة في الموسم، ويكون ذلك متزامنًا مع الإجازات الرسمية لجذب أكبر عدد ممكن من الزائرين وإنعاش جانب السياحة، متمنيًا أن يُسهم المهرجان في استقطاب شركات كبرى على مستوى المملكة والتي تعتمد في بعض صناعاتها على المواد الغذائية مثل التمور لتنوع وتكاملية الإنتاج؛ الأمر الذي من شأنه أن يحقق إضافة للمهرجان ويعزز من قيمة منتج التمر.

12 رائدًا كشفيًا بين أركانه

وفي الأثناء، قام 12 رائدًا كشفيًا من رواد كشافة الأحساء بزيارة مهرجان ويا التمر أحلى 2017 بقيادة الرائد الكشفي عبدالعزيز الخميس قاموا خلالها بجولة على أركان المعرض والالتقاء بأمين الأحساء والمشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم، معربين عن بالغ سرورهم بالتحول الكبير والتطوير الذي شهده المهرجان في نسخته الرابعة، فيما يستقبل المهرجان طلاب المدارس في الفترة الصباحية من الساعة (9 إلى 11:30).

إشادات خليجية بـ”عبير الأحساء”

وحظي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية بإشادة كبيرة من فنانات الخليج التي شاركن بالمعرض وتأكيدهن أن هذا المعرض من أنجح المعارض دوليًا، وهذا ما أكدته الفنانة التشكيلية الإماراتية فاطمة الدهمش، أن يجد كل اهتمام من القائمين عليه وتتوفر كل السبل لإنجاح أعمال الفنان أمام الجمهور، موضحة أنها تعشق الرسم السريالي (آدم وحواء) وتحرص على وضع اللمسة الإماراتية في كل رسوماتها انتماءً لوطنها.

فيما ذكرت الفنانة التشكيلية الكويتية نورة العبدالهادي، أن مشاركتها تعتبر الأولى في المعرض، ولن تكون الأخيرة نظير ما تميز به من إمكانيات واهتمام وحضور جماهيري ملفت مشجع للفن، مؤكدة أن الفن التشكيلي إحساس نابع من الفنان.

وقالت الفنانة التشكيلية القطرية حصة، كلا أن المعرض أعطى الفنان ثقة كبيرة لما يجده من تشجيع واهتمام كبير يشكرون المنظمون له ويعد محطة مهمة لتبادل الخبرات بين أهل الفن التشكيلي.

وبينت الفنانة التشكيلية البحرينية كادي مطر، أنها فخوره كثيرًا بمشاركتها في معرض عبير الأحساء، مؤكدة أنه جسد لقاء خليجيًا فنيًا، وأصبح من المحطات المهمة لها مقدمة الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض.

كذلك أشادت الفنانة التشكيلية العمانية طاهرة فداء بمهرجان ويا التمر وبما تميز به معرض عبير الأحساء من مشاركات متنوعة أضفت جمالية الألوان على جمالية الحضور من الجمهور المتذوق معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة.

أهازيج الحرب

فيما اعتاد زوار مهرجان ويا التمر أحلى على ترديد كلمات “سمعا وطاعة سيدي” والتي تقدم بشكل شبه يومي على المسرح الخارجي ومسرح الفعاليات الداخلي، حيث تعتبر فلكلور رسمي بالمملكة وهي من أهازيج الحروب التي تعني القوة والفخر والرجولة والاعتزاز بالوطن، كما أنها ارتبطت بتوحيد الملك عبدالعزيز ال سعود –طيب الله ثراه– للمملكة العربية السعودية .