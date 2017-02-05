«فيسبوك» يُطلق خدمة «ترجملي» لمساعدة المهاجرين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلق موقع “فيسبوك”، خدمة “ترجملي” “Tarjimly” الجديدة لمساعدة المهاجرين واللاجئين على التواصل عبر تطبيق المراسلة “ماسنجر”، للاستفادة من خدمات الترجمة، باعتبار أنّ أغلبهم يواجهون صعوبة التواصل بلغات البلدان المُضيفة.

وأبدى 359 مترجماً متطوعاً يتقنون لغات كثيرة مثل الأوردو والعربية والتركية، استعدادهم لتقديم الخدمة اللغوية، بمجرّد تحديد اللاجئ أو المهاجر اللغة التي يريد الترجمة منها أو إليها، حيث يقومون بترجمة كل ما يصل إليهم من فيديوهات، أو ملفات صوتية، أو محادثات، أو صور، والسؤال عن طريقة التحدث للطبيب،وعنوان المستشفى مثلاً.

وحرص “فيسبوك” على الأخذ برأي اللاجئين والمهاجرين في الخدمة إذا كان المستفيد يستطيع تقدير علامة للمترجم، وفي حال اعتبره ممتازا يمنحه 5 نجوم، أو ما دون ذلك بناءً على درجة الاستفادة من “ترجملي”.