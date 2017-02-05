أهالي رجال ألمع يشيعون شهيد الواجب «حسن الجوني»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شيعت جموع المصلين في جامع الشيخ محمد أيوب بعد صلاة العصر اليوم جثمان شهيد الواجب العريف حسن بن عواض الجوني، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلون محافظ رجال ألمع صالح بن سعد فردان وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي. ونقل المحافظ عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة عسير لذوي الشهيد ، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، مؤكدا فخر الجميع بالجنود البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي. وأكد شيخ قبيلة بني جونه سلطان بن حسن الكبيبي أنه وأفراد قبيلته جميعا فداء للوطن الغالي، وأن القبيلة تفخر بما قدمه الشهيد العريف الجوني من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعا عن مقدساته.