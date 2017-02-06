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الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 6 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

12 سببًا لتسرب الكواد الطبية من القطاعات الصحية بالحكومة

12 سببًا لتسرب الكواد الطبية من القطاعات الصحية بالحكومة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية، سجلوا خلال الفترة الأخيرة تسرباً غير مسبوق للكوادر الطبية المؤهلة يعود لـ 12 سببًا.

وقالت المصادر ‘‘إن هذه الكوادر تعتمد عليها المنشآت الصحية اعتماداً كلياً في عدة تخصصات، منها التخصصات النادرة، وهذا ما سيؤثر على مستوى تقديم الخدمة الصحية في المنشآت والمرافق التابعة لوزارة الصحة‘‘ بحسب صحيفة “الوطن”.

وأرجعت المصادر تسرب الكوادر الطبية إلى 12 سبباً هي: غياب المحفزات المالية، والعوائق الإدارية، والنظم الطبية، وعدم الشعور بالأمان، وعدم حماية الأطباء، وعدم الثبات الوظيفي، وإغراءات القطاع الخاص، واستغلال شهرة الأطباء، وغياب الاستقرار في بيئة العمل، ومزاجية الإدارات المتعاقبة في التعامل مع الأطباء، وغياب التقدير لجهود الأطباء، ونقص الإمكانات الفنية لإنجاح العمليات الجراحية، وعدم وجود المحفزات العلمية.

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