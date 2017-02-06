“الأرصاد”: البرد ينتهي اليوم.. ونظام جديد لمعاقبة هواة راصدي الطقس

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أيمن غلام، عن وضع الهيئة نظاماً جديداً لضبط ومعاقبة مجتهدي وهواة الطقس ومقدمي التقارير المناخية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً المواقع الإلكترونية.

وبيّن غلام وفقاً لـ”عكاظ”، أن النظام ينتظر فقط موافقة المسؤولين لتطبيقه والعمل به فوراً، لافتاً إلى أن الهدف منه هو منع الاجتهادات وإقصار مسألة تقديم التوقعات المناخية على الهيئة كونها الجهة المخوّلة رسمياً بذلك من قِبل الدولة.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه من المتوقع انتهاء الموجة الباردة التي هبت على البلاد اليوم (الإثنين)، على أن تعود على هيئة موجات متتابعة مع نهاية فبراير الجاري، مشيرة إلى وجود احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على محافظة جدة.