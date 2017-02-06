افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لطب الطوارئ بجامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

برعاية أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز، افتتح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، مؤخرًا، المؤتمر العلمي الثاني لطب الطوارئ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك، وعدد من الأطباء المتخصصين من مستشفيات خارج المنطقة الشرقية وداخلها وممثلي من دول أمريكية وأوروبية، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المدينة الجامعية.

وقال مدير الجامعة، إن الخدمات الطبية في المملكة تزخر بدعم لا محدود من قبل الدولة اعزها الله وتأتي الخدمات الطبية وطب الطوارئ على وجه الخصوص في مقدمة هذه الخدمات نظرا لأهميتها ولطبيعة المهام المناط فيها ولا شك بان رعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية لهذا المؤتمر مؤشرا على هذا الاهتمام والمتابعة.

وأضاف بأن طب الطوارئ وما يتصل به من ضرورة توفير الكفاءات البشرية ونوعية وجودة الممارسات المهنية والتجهيزات اللازمة ومعدلات وسرعة الاستجابة أصبحت مؤشرًا أساسيًا للتنافسية بين المنشآت الصحية ومعيار التقييم الحقيقي المعتمد لدرجة قياس كفاءة المستشفيات ودرجة جاهزيتها وتميزها، ولا شك في أن نجاح أي منشأه صحية يضل مرهونًا بالقائمين على شأن طب الطوارئ ممن يتحملون العبء الأكبر في مواجهة الظروف الغير طبيعية والحوادث والكوارث غير متوقعة، وهم يتفانون في عملهم ويخلصون في أداء رسالتهم النبيلة المتصلة بإنقاذ الأرواح والحفاظ على حياة الأفراد.

أشار الدكتور الربيش إلى أن طب الطوارئ في تعليمه الحديث كتخصص مستقل وبكادر مؤهل وبالخدمات التي يقدمها هو تعليم حديث تبلور في السنوات الأخيرة وتطور وأصبح كادرًا، وبلا شك أن تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات تخصص طب الطوارئ والخدمات الطبية الطارئة يمثل تحديًا أمام الجهات ذات العلاقة.

وأردف: انطلاقًا من هذه الحقيقة فقد اهتمت الجامعة بهذا التخصص، حيث عملت على إطلاق عدد من البرامج الأكاديمية المؤهلة، إضافة إلى تخصص الطب والجراحة هناك تخصص الخدمات الطبية الطارئة وتخصص العلاج التنفسي وتخصص تقنية القلب وأيضًا بعض التخصصات المساندة، ويأتي استضافة هذا المؤتمر والمشاركة فيه امتدادًا لهذا الاهتمام، ولعله من يمن الطالع أن يتزامن هذا المؤتمر من تخريج الدفعة الأولى من أخصائيي طب الطوارئ هذا العام -إن شاء الله.

وتابع: اختتمًا أتقدم نيابة عن الجامعة ومنسوبيها واللجان المنظمة بالشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية؛ لرعايته هذا المؤتمر، والشكر للأخوة القائمين على الجمعية السعودية لطب الطوارئ لمنحهم الجامعة هذه الفرصة لاستضافة المؤتمر والشكر للجان المنظمة وابنائي الطلاب والطالبات”.

من جانبه، ذكر مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك، “إننا سعدنا باستضافة المؤتمر العلمي الثاني لطب الطوارئ، وما يميز هذا المؤتمر هذا العام الحضور الكثيف من المشاركين منهم رئيس الجمعية الأمريكية لطب الطوارئ ومتخصص من جامعات أمريكية وسعودية ومستشفيات، معتبرًا أن ما يميز هذا المؤتمر هذا العام حضور الطلاب والطالبات والأطباء المقيمين من المتخصصين في طب الطوارئ، حيث تجاوز الحضور 1300 وشملت المحاضرات 60 تخصصًا في طب الطوارئ وتم طرح 56 بحث علمي.

أما عن تطبيق محاور المؤتمر فذكر الدكتور السلوك، أن صحة الشرقية شريك إستراتيجي في إقامة هذا المؤتمر هذا العام، وتم دعم الحضور بـ 300 شخص متخصص من مستشفيات المنطقة الشرقية من العاملين في أقسام الطوارئ والهدف اطلاعهم على آخر المستجدات في طب الطوارئ من خلال هذا المؤتمر، وما سينتج عن المؤتمر من توصيات ومستجدات علمية وبحثيه سيتم تطبيقها -بإذن الله- في المنطقة الشرقية بشكل خاص ومن ثم تعميمها مستقبلًا على مستشفيات وزارة الصحة.

ونوّه بأن افتتاح مدير الجامعة للمؤتمر برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية كان له طابعًا رائعًا على أهمية تخصص طب الطوارئ، وحضور المنتديات العلمية في هذا الجانب، مقدمًا الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته ودعمه على إقامة هذا المؤتمر، والشكر موصول لمدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش.

إلى هنا، لفت رئيس فرع الجمعية السعودية لطب الطوارئ بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على المؤتمر واللجان ومدير الخدمات الطبية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور محمد الشهراني، إلى أن هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي ليضيف لمقدمي الخدمة الطبية في الطوارئ والإسعاف للعاملين في جميع مسمياتهم الجديد في هذا التخصص، ويجيب على أسئلة الحضور في أي مجال من مجالات هذا التخصص.

وقال: إننا في هذا اليوم نفخر بهذا العدد من الأطباء والطبيبات السعوديات ممن انهوا تدريبهم في هذا التخصص النادر والصعب من الناحية البدنية والطبية، فتخصص طب الطوارئ هو تخصص مليء بالتحدي مفعم بشغف العلم والعمل، مقدمًا الشكر لمدير الجامعة على الاهتمام والدعم، والشكر موصول لمدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك.

في حين، أشار رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ في المملكة الدكتور أحمد الوزان، إلى أن الجمعية تقيم المؤتمر الثاني على العام التوالي وهذا لم يتحقق بدون احتضان جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لهذا المؤتمر، وأن الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية قدمت الدعم الكبير للمؤتمر وللجمعية، وكذلك البرنامج الوطني لأقسام الطوارئ وما يقدمه من دعم للجمعية، وهذا المؤتمر عبارة عن حلقة من سلسلة متصلة لتطوير طب الطوارئ في هذا الوطن الغالي، وسنرى نتاج هذا المؤتمرات في الأيام المقبلة -بإذن الله- متمنيًا التوفيق للجميع.

وأخيرًا، ذكر استشاري طب الطوارئ وأمين عام الجمعية السعودية لطب الطوارئ ورئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور عبدالله الحضيرة، أن الهدف من المؤتمر الذي ينظم في دورته الثانية، هو توفير منصة تمكن مقدمي الرعاية الصحية من تطوير مجهوداتهم لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتسليط الضوء على أهم القضايا والمواضيع العلمية ذات الصلة بعلوم وممارسات الإسعاف والطب الطارئ، مثل نطاق خدمات الإسعاف من نماذج الممارسة والترخيص والاعتماد والبحث والتطوير والابتكار، وسيطرح تجارب الدول التي واجهت أزمات حادة، وسيعرض أفضل السبل للاستفادة القصوى من إدارة الكوارث والوصول بالجمهور إلى بر الأمان، وتجنب الأخطاء.

وبيّن أن أجندة المؤتمر تضم أكثر من ٤٠ جلسة ستغطي جوانب مختلفة وفرعية من طب الطوارئ، مثل طب الرعاية الحرجة وطب السموم وطب الإصابات والحوادث وطب الخدمات الإسعافية وطب طوارئ الأطفال، وكذلك التركيز على الأطباء المتدربين في برامج الهيئة السعودية وتخصيص محاضرات تطويرية لهم.

هذا، وقد شهد الحفل تكريم الجهات الداعمة والمشاركة في المؤتمر، فيما قام مدير الجامعة ومدير الشؤون الصحية بجولة على المعرض العلمي المصاحب، إلى جانب عرض أفلام ومشاهد تمثيلية عن كيفية معالجة الحالات الطارئة من قبل المتخصصين في المستشفيات.