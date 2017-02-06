“الإسكان” تعتزم إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة لاستيعاب المستبعدين بسبب انخفاض الدخل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعتزم وزارة الإسكان إطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري خلال العام الحالي، لاستيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض دخلها.

وقال المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان، المهندس عبدالرحمن الذكير، إن المبادرة ستشمل أيضاً بعض المدن والقرى التي لا يفضل الممولون العقاريون التعرض لها، بالإضافة إلى تغطية مخاطر تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة.

وأشار الذكير وفقا لـ”المدينة”، إلى أن العمل بالوزارة جار لتوجيه نحو 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك للحصول على قروضهم، وفقًا لبرنامج “الرهن الميسر”، لافتا إلى أن العقود الموقعة مع الممولين العقاريين، في التمويل المدعوم توفر تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.