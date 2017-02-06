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الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 6 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القبض على مروّج أفريقي بحوزته مسدس و”حشيش”

القبض على مروّج أفريقي بحوزته مسدس و”حشيش”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت شرطة مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير من القبض على مروج من الجنسية الأفريقية بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها حوالي نصف كيلو جرام ووعاء سعة ٥ لتر مملؤ بمادة العرق، وسلاح من نوع مسدس، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وقد تم إحالته مع المضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وكانت شرطة مركز قنا في وقت سابق قد تمكنت من القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بعقبة قدران حاولا تهريب كمية من القات المخدر وذلك عقب رصد ومتابعة من أفراد البحث والتحري، حيث تم استيقاف المركبة التي يستغلونها وبعد التفتيش تم ضبط حزم القات وإعداد محضر بذلك وتسليم المهربين والمضبوطات لجهة الاختصاص، كما تمكن عدد من أفراد شرطة المركز من القبض على مجهول من الجنسية الافريقية بحوزته 12 ونصف حبة من مادة الكبتاجون المخدر قبل ترويجها ومبلغ مالي وقد تم إحالته مع المضبوطات لقسم المخدرات لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك بمتابعه من مدير شرطة قنا الرائد إبراهيم فلقي.

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