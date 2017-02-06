“حساب المواطن”: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، إن صك الإعالة شرط لاعتماد استقلالية المطلقة عن أسرتها في برنامج “حساب المواطن”.

وأوضح العصيمي وفقا لـ”عكاظ” أنه إذا كانت الابنة مطلقة ولديها أبناء يعيشون معها في بيت والدها فتسجل مستقلة في البرنامج إذا كانت تملك صك إعالة، أما إذا كانت لا تملك الصك فتسجل ضمن التابعين لرب الأسرة الذي تعيش معه.

وأضاف أن التسجيل يتطلب الإفصاح عن رواتب جميع المسجلين بما فيهم الزوجة، مضيفا أنه فيما يتعلق باحتساب رواتب المسجلين في صرف البدلات فسيتم إقراره لاحقاً.