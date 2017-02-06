تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 6 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“حساب المواطن”: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج

“حساب المواطن”: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المشرف على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، إن صك الإعالة شرط لاعتماد استقلالية المطلقة عن أسرتها في برنامج “حساب المواطن”.

وأوضح العصيمي وفقا لـ”عكاظ” أنه إذا كانت الابنة مطلقة ولديها أبناء يعيشون معها في بيت والدها فتسجل مستقلة في البرنامج إذا كانت تملك صك إعالة، أما إذا كانت لا تملك الصك فتسجل ضمن التابعين لرب الأسرة الذي تعيش معه.

وأضاف أن التسجيل يتطلب الإفصاح عن رواتب جميع المسجلين بما فيهم الزوجة، مضيفا أنه فيما يتعلق باحتساب رواتب المسجلين في صرف البدلات فسيتم إقراره لاحقاً.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“جزائية مكة”: حادثة سقوط رافعة الحرم أشبه بـ”الخطأ الطبي”

“جزائية مكة”: حادثة سقوط رافعة الحرم أشبه بـ”الخطأ ...

إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون في شاحنة بجمرك الحديثة

إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون في شاحنة ...

العصيمي: لا يوجد تطبيق لـ”حساب المواطن” على الهواتف الذكية

العصيمي: لا يوجد تطبيق لـ”حساب المواطن” على الهواتف ...

الطقس اليوم.. فرصة لهطول أمطار على الشرقية والرياض

الطقس اليوم.. فرصة لهطول أمطار على الشرقية والرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*