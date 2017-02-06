“فن الإلقاء المميز”.. دورة تدريبية مفتوحة لـ”قبس” في غرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تستضيف غرفة الأحساء، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود “قبس” للقرآن والسنة والخطابة، دورة تدريبية مفتوحة بعنوان “فن الإلقاء المميز”، خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساء، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد للرجال، وقاعة الشيخ ناصر الزرعة (رحمه الله) للنساء.

وأكدت الغرفة أن استضافتها لتلك الدورة تأتي انطلاقًا من دورها في تهيئة الموارد البشرية والارتقاء بقدراتها في مختلف القطاعات التنموية، وضمن برامجها في مجال الشراكات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز نشاطات العمل الخيري والتطوعي الاجتماعي بالتعاون مع جميع فعاليات وهيئات ومؤسسات المجتمع التنموية المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها في خدمة وتنمية المجتمع.

وتشتمل موضوعات الدورة، التي يعدّها ويقدّمها المدرب الأديب الدكتور عبدالرحمن بن صالح العشماوي، على محاور غاية في الأهمية والفائدة للمشاركين مثل: المخزون اللغوي، الثقة بالنفس، مفاتيح التأثير، مواجهة الجمهور وغيرها، حيث تأتي الدورة استكمالًا لما تقوم به مؤسسة “قبس” من برامج نوعية ونشاطات متميزة في خدمة القرآن والسنة والخطابة، وكذلك خدمة وتنمية مجتمع الأحساء.

جدير بالذكر، أن “قبس” للقرآن والسنة والخطابة، مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تحمل اسم أمير الأحساء الراحل الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود (رحمه الله)، وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف عليها، وهي تهدف بشكل رئيس إلى ربط أبناء المجتمع بمصدري الهداية (الكتاب والسنة) حفظًا وتجويدًا وتدبرًا وتعلمًا لفنون الخطابة.