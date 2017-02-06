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الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 6 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“لأجلك يا حلب” تواصل تقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلادهم

“لأجلك يا حلب” تواصل تقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلادهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال مكتبها بتركيا تقديم المساعدات الإغاثية الأساسية للنازحين السوريين من مدينة حلب ضمن المبادرة التي أطلقتها الحملة “لأجلك يا حلب” على الشريط الحدودي التركي السوري.

وأفاد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة بأن المبادرة وزعت مساعدات إغاثية شملت بطانيات وكسوة شتوية على اللاجئين في مخيمات باب السلامة وباب الهوى ومخيم تل جبين ومخيم كرم الفستق ومخيم بازي باغ وبعض التجمعات العشوائية جنوب معبر باب السلامة.

وأوضح أن التوزيعات التي تتم في الداخل السوري تجري كما هو معد لها مسبقاً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية والمتمثلة بمنظمة (IHH) لضمان وصولها لمستحقيها وتغطية أكبر عدد ممكن منهم.

من جهته، أوضح الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية خصوصاً المهجرين الجدد.

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