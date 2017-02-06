“شوريَّ”: الخطأ الطبي مسؤولية الطبيب وليس من واجب المريض إثباته

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعاد مجلس الشورى للجنته الصحية تقريرها بشأن مشاريع أنظمة المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والمؤسسات الصحية الخاصة ومزاولة المهن الصحية، ومشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي الذي رأت اللجنة إبقاء النظام الذي وافق عليه الشورى وجاء مقترحه من عضو المجلس السابق د. محسن الحازمي، أعاد المجلس التقرير للرد على ملحوظات الأعضاء على الأنظمة التي ناقشها في جلسته العادية الـ13اليوم الاثنين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ.

وأبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات بشأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان حيث لفت د. فهد العنزي النظر إلى أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض، وقال د.فهد العنزي أن الأنظمة قيد الدراسة لا تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي وبقاء هذا المصطلح يعتبر حاجزاً بين حصول المريض على التعويض المناسب سواء المادي أو العلاجي.

ويرى د. عثمان الجربوع أن هناك تشابه في شروط الحصول على تراخيص العمل للمنشأة الصيدلانية والمستحضرات رغم اختلاف الأنشطة وبين تشغيل تلك المنشأة، وأكدت د.جواهرالعنزي ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية والرقابة على المنتجات والمستحضرات العشبية التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً “الانستغرام” ولا يعلم مصدرها ودواعيها الطبية والعلاجية، مشيرةً إلى النساء هن معظم عملاء محلات العطارة لدينا ويبحثن عن المنتجات التي تساهم في تبييض البشرة وتخفيف الوزن وهن يشترين تلك المستحضرات العشبية دون التأكد من أضرارها الجانبية ودواعي استخدامها، وطالبت بتحديد جهة إشرافية لدراسة وتحليل الأعشاب والمستحضرات العشبية في تلك المحلات وفحصها بشكل دوري، بحسب “الرياض”.