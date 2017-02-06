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الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 6 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الداخلية”: ترقية أكثر من 10 آلاف من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة

“الداخلية”: ترقية أكثر من 10 آلاف من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من القرارات الإدارية بترقية نحو ١٠٤٧٠ فرداً من منسوبي القوات في مختلف الرتب.

جاء ذلك بتوجيهات من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة من مدير الأمن العام.

وهنّأ الحربي المترقين؛ متمنياً أن تكون الترقية دافعاً لهم لبذل مزيد في خدمة الوطن؛ مشيراً إلى أن الاهتمام بمنسوبي القوات يقودهم لتسهيل الصعاب.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة القوات العميد فارس بن منصور المالك أن الترقيات جاءت عن الأربعة أشهر الأولى لعام ١٤٣٨هـ.

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