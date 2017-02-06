وفد كويتي يزور مهرجان تمور الأحساء.. وإقبال كبير على “عصير السلاش”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أشاد العديد من قاصدي مهرجان تسويق تمور الأحساء 2017 المنظم من قبل أمانة الأحساء بالشراكة مع الغرفة التجارية بمقر مركز المعارض، بما يضمه سوق التمور في المهرجان من منتوجات تصنيعية متعددة حرصت فيها المصانع المشاركة على التنوع ومحاكاة ذائقة مختلف فئات المجتمع، عطفًا على الطرق الابتكارية المتجددة في العرض والتسويق وقبل ذلك كرم الضيافة “العنوان الأبرز لأهالي الأحساء” بصورة تجذب الزائر، الأمر الذي انعكس إيجابًا وأسهم في رفع نسبة المبيعات وتقديم صورة مشرفة عن تمور الأحساء.

فيما شهد المهرجان زيارة الوفد الكويتي المكون من رجال الأعمال “جواد احمد بو خمسين، مشاري الخالد، محمد عبدالمحسن الصايغ، علي عيسى الخالد، بكر موسى البكر” والوزير السابق ومستشار الوزراء الكويتي فيصل حجي بوخضور، حيث التقوا بأمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم، ومن ثم قاموا بجولة على أركان المهرجان معبرين عن بالغ سعادتهم بما شاهدوه وما تميزت به الأحساء وخاصة التمور التحويلية.

سلاش التمر ينافس العصائر

يحظى عصير (السلاش بالتمر) بطلب كبير من زائري المهرجان، لينافس هذا العصير العصائر التقليدية، ويأتي اسم هذا المشروب من الماكينة الأشهر التي انتشرت في فترة التسعينات، ولأول مرة يتم بيع عصير البراد بالتمر أو ما يعرف بسلاش التمر في المهرجان بعد انتشار الماكينات المخصصة لبيعه ولما يمنحه هذا النوع من انتعاش لشاربه يساعده على تحدي برد الشتاء بخلاف الأنواع الأخرى من العصائر.

11 فنانًا وفنانة في ورشة عمل بـ “عبير الأحساء”

وإلى ذلك، يشهد معرض عبير الأحساء المصاحب للمهرجان مشاركة 11 فنانًا وفنانة من التشكيلين لفريق “لنا إبداع” من الأحساء حيث قدموا ورشة عمل فنية تشكيلية تنوعت مابين الرسم بقلم الرصاص ورسم االبورتورية والفحم ومابين الفن التشكيلي للمدرسة التجريدية والسريالية والواقعية التأثيرية والرسم بالغبار تحاكي تاريخ الأحساء ونخيلها ولفت انتباه الزوار اللوحة التي قدمتها الفنانة التشكيلية فاطمة الحمادة للملك فيصل –رحمه الله- والتي استخدمت فيها الرسم بقلم الرصاص والفحم وبعض الألوان للأسود والأبيض.

الشهوان: “ويا التمر أحلى 2017” النسخة الأميز

ومن جانبهم، أشاد عدد من المسؤولين في عدد من الجهات الجهات الحكومية بمهرجان “ويا التمر أحلى” في نسخته الرابعة، عطفًا على ما تميز به من نقلة كبيرة عن بقية النسخ الماضية، حيث قال نائب رئيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور إبراهيم الشهوان، إن مهرجان “ويا التمر أحلى 2017” في نسخته الرابعة يعتبر الأميز والأفضل نظير ما تم من عملية ترتيب وتنظيم واختيار للوقت المناسب وهو ما ساهم في الإقبال الكبير والمتوقع، فالصناعات التحويلية زادت وكان منها استغلال أمثل للتمور في إيجاد منتجات ثانوية وفي نفس الوقت دعم لتسويق التمور في الأحساء، مؤكدًا على أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية ستكون أول المشاركين في النسخة القادمة -بعون الله- لما حققه هذا المهرجان من نجاحات باهرة.

أما عضو المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد البوعلي فذكر: “سررت كثيرًا بما شاهدته من مهرجان “ويا التمر أحلى” بحلته الجديدة وبالتنظيم الرائع والعمل المتقن الذي ينم عن خبرة تراكمية وتخطيط جيد؛ لتحقيق الهدف المنشود وقبل كل ذلك رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للمهرجان، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن حلوي محافظ الأحساء -وفقهما الله- فاكتسى المهرجان حلة وجمالًا، وبمشيئة الله- سيكون مردود هذا الموسم على الجميع بشكل أفضل، فالتمور في الأحساء زينة البلاد وطعم للعباد وحياة للناس فهي نعمة تستحق الشكر لله رب العالمين على ما من به علينا من نعم، وأملي من الجميع زيارة المهرجان وربط الأبناء بالتمر وتعويدهم عليه، كما نأمل من التجار والصناع أن يطورو عملهم فما زال للنخلة فوائد لم يستثمر منها إلا القليل”.

وقال مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد سعيد السريعي “حبي للأحساء وأهلها ونخيلها جعلني أكرر زيارتي للمهرجان، وحقيقة سرني ما شاهدت من تطور كبير في هذه النسخة الرابعة عن بقية النسخ الماضية فكل شيء جميل ومختلف ومتكامل وهو فخر لنا جميعًا في المملكة كونه يعد واجهة للملكة في هذا المجال بدليل كثرت الزوار من داخل المملكة وخارجها لهذا المهرجان”.

مشهد تمثيلي مؤثر

وعلى مسرح سوق القيصرية انتهى زواج شاب ليلة زواجه بدخوله السجن في مشهد تمثيلي مؤثر تفاعل معه الحضور وهو من تأليف سلطان النوه وإخراج شهاب الشهاب تمثل في اختيار الشاب شريكة حياته وتلبية كافة الطلبات المبالغ فيها من الزوجة وأهلها، ما تسبب في دخوله السجن، فيما استطاع المسرح الداخلي العائلي استقطاب مئات الأطفال بصحبة عوائلهم للاستفادة مما يقام عليه من فعاليات ثقافية وعلمية ومسابقات هادفة للأطفال، وهذا ما أكدته مشرفة الفعاليات النسائية في المهرجان نوير الزلفاوي، على أهمية المسرح لدى الأطفال والذي يساعد في تعريفهم على نخيل وتمور الأحساء بشكل أسرع تتضمن عروض توعوية تربوية هادفة لأمانة الأحساء, وبرنامج طاسة وقرطاسة.