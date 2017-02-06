تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 9 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 6 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور.. “العقيل” يتفقّد مركز دراسة طالبات كلية الشريعة بالأحساء

بالصور.. “العقيل” يتفقّد مركز دراسة طالبات كلية الشريعة بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تفقّد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، اليوم الإثنين، مقر مركز دراسة الطالبات، حيث تجوّل في المباني المخصصة للقاعات الدراسية والمعامل، إضافة إلى مرافق المركز، واطلع على تجهيزاتها.

وعقب الزيارة، اجتمع فضيلته بعدد من مشرفي الصيانة في الكلية، وعرض عليهم ما رصده من ملاحظات، ووجه بمعالجتها بشكل عاجل، مشدّدًا على أهمية تجهيز القاعات الدراسية، ومرافق المبنى بما يتناسب مع البيئة التعليمية، والعمل على إنهاء كل احتياجات المبنى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، منوّهًا بأنَّ ذلك ما يؤكد عليه الوزير عضو هيئة كبار العلماء مدير الجامعة (وفقه الله).

 

IMG-20170202-WA0002 IMG-20170202-WA0005 (1) IMG-20170202-WA0009 (1) IMG-20170202-WA0012 IMG-20170202-WA0016

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

وفد كويتي يزور مهرجان تمور الأحساء.. وإقبال كبير على “عصير السلاش”

وفد كويتي يزور مهرجان تمور الأحساء.. وإقبال كبير ...

الخميس المقبل.. تعليم الأحساء ينظم الملتقى التثقيفي للسرطان

الخميس المقبل.. تعليم الأحساء ينظم الملتقى التثقيفي للسرطان

“فن الإلقاء المميز”.. دورة تدريبية مفتوحة لـ”قبس” في غرفة الأحساء

“فن الإلقاء المميز”.. دورة تدريبية مفتوحة لـ”قبس” في ...

سوق التمور يستقطب زائري مهرجان الأحساء و12كشفيًا يتجولون بين أركانه

سوق التمور يستقطب زائري مهرجان الأحساء و12كشفيًا يتجولون ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*