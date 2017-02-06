بالصور.. “العقيل” يتفقّد مركز دراسة طالبات كلية الشريعة بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تفقّد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، اليوم الإثنين، مقر مركز دراسة الطالبات، حيث تجوّل في المباني المخصصة للقاعات الدراسية والمعامل، إضافة إلى مرافق المركز، واطلع على تجهيزاتها.

وعقب الزيارة، اجتمع فضيلته بعدد من مشرفي الصيانة في الكلية، وعرض عليهم ما رصده من ملاحظات، ووجه بمعالجتها بشكل عاجل، مشدّدًا على أهمية تجهيز القاعات الدراسية، ومرافق المبنى بما يتناسب مع البيئة التعليمية، والعمل على إنهاء كل احتياجات المبنى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، منوّهًا بأنَّ ذلك ما يؤكد عليه الوزير عضو هيئة كبار العلماء مدير الجامعة (وفقه الله).