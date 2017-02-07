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الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 7 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تحويل امتحانات 8 تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

تحويل امتحانات 8 تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحويل امتحانات ثمانية تخصصات إلى شركة متخصصة في تنفيذ وإدارة الامتحانات (بيرسون فيو).

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت اهتمامها الكبير في خدمة العملاء، ومن هذا المنطلق سعت “الهيئة” إلى تسهيل اجراءات وتنفيذ الامتحانات بإسنادها إلى شركات متخصصة، مشيراً إلى أن التخصصات الثمانية التي يشملها القرار هي: أخصائي كيمياء حيوية، وعلاج جذور وعصب أسنان، وزراعة أسنان، والعناية المركزة (أطباء)، وأمراض اللثة، وفني علاج تنفسي، وأخصائي أشعة، والمسالك البولية، مشيراً إلى أن الشركة ستتولى آليات التسجيل واجراء الامتحانات لتحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بخدمة الممارسين الصحيين.

وأضاف الزهيان أن الهيئة ماضية نحو تحقيق أهداف خطتها برفع كفاءة القطاع الصحي وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية والتركيز على العناية بالعملاء والاندماج مع المجتمع وتعزيز سلامة المرضى وبناء بيئة إدارية حديثة، وأن تصبح الهيئة قيادية في تقنية المعلومات ورعاية موظفيها وأن تكون لجميع العاملين في القطاع الصحي.

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