جامعة الإمام عبدالرحمن تختتم فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لطب الطوارئ

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أشار أمين عام الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور عبد الله الحضيرة، في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لطب الطوارئ أمس الإثنين، في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، إلى أن هناك نقصًا في أطباء الطوارئ، ولابد من التركيز على تدريب الكوادر السعودية على هذا النوع من التخصصات والرفع من إعداد الكادر الصحي في التدريب على الطوارئ.

وأصاف بأنه خلال الستة سنوات المقبلة سيكون هناك تغير تام وتوجه شبابي من أبناء الوطن الغالي في الجامعات والخريجين لدعم هذا التخصص، مبينًا أنه في الوقت الحالي الكادر الصحي في طب الطوارئ يغطى بـ 25% من الكادر السعودي، وإن شاء الله في عام 2030 سيزيد أعداد خريجي طب الطوارئ والكوارث والحشود بالتعاون مع وزارتي التعليم والصحة وتقديم الخدمات المميزة لكل المواطنين.

وشدّد الدكتور الحضيرة، على أهمية تفعيل مجال طوارئ المدارس لما له من أهمية كبرى في المدارس والقطاعات التعليمية في المملكة، مستشهدًا ببرنامج دافع الوطني الذي تقوم عليه عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة عبد الرحمن بن فيصل ويستهدف مشاركة القطاعات والمدارس، مؤكدًا أنه سيتم التعاون مع الجمعية بهذا البرنامج.

وأكد أن الجمعية لن تدخر وقتًا في المشاركة ودعم أي برنامج من شأنه أن يرفع من مستوى الخدمات الطبية الطارئة على مستوى المملكة، وطوارئ المدارس هي من الأمور التي سوف نبحثها في الجمعية ومن التوصيات المهمة في التوعية في كيفية التعامل مع الطوارئ في المدارس مثل حالات الصرع والإغماء والمشاكل الطارئة في المدارس والحريق والإخلاء وخطط النجاة، وهذه الفكرة أو التوصية مهد للطرح كما لا ننسى أهمية مشاركة الطبيبات في هذا المجال، والذي لهن دورهن الفاعل فيه لتغطية اكبر عدد من شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية تأسست في عام 2006 م بأمر ملكي بأن تندرج تحت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وتقيم المؤتمرات في المملكة، وتم إنشاء تسعة فروع في كافة مناطق الجمعية وفروعها النشطة في المنطقة الشرقية والرياض وجدة تواليًا، وتم إقامة المؤتمرات لتحفيز الممارسين الصحيين وتنشيط الوعي الصحي لدى الأطباء والممارسين بأهمية طب الطوارئ؛ لأنه يشتمل على أربعة عناصر مهمة في برنامج التحول الوطني لعام 2030 ومنها الاستجابة والكوارث والأزمات وطب السلامة الكيميائية والإشعاعية في المملكة، وأن نندرج تحت منظمة الصحة العالمية لتطبيق كل المعايير العالمية.

واعتبر أن انطلاقة المؤتمر العلمي الثاني حقق كل هذه العناصر، مضيفًا: “ونود من القطاع الخاص تفعيل دورة في هذا الجانب، وسنتعاون مع لجان خارجية في دول الخليج والعالم ودول أوروبا لتقريب الفكر والتقنية لجلبها إلى المملكة ويستفيد منها الممارس الصحي في أقسام الطوارئ، ونقول إن لدينا تحديات في تصميم أقسام الطوارئ من ناحية تأهيل الكادر الطبي بأخصائيين واستشاريين في المجال وتقنين القوانين في ممارسة جميع المرضى في أقسام الطوارئ؛ لأن المريض في القسم يحتاج إلى سرعة في التدخل الطبي والدقة وتقليل وقت الانتظار بكادر متخصص يقوم باستكمال هذه العناصر ليستفيد منها المريض”.

من جانبه، ذكر رئيس فرع الجمعية السعودية لطب الطوارئ بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على المؤتمر واللجان ومدير الخدمات الطبية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور محمد الشهراني، ذكر أن هذا المؤتمر الثاني اختتم ظهر أمس واحتضنته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث شهد مناقشة في جلساته العلمية الإصابات والحوادث ومواضيع الكوارث وإدارتها وتطوير الخدمات الإسعافية ما قبل الوصول إلى المستشفى.

وبيّن أن إجمالي الساعات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بلغ 37 ساعة وهناك ست ورش اختتم فيها المؤتمر؛ منها ورش عمل في استخدام الأجهزة الصوتية في طب الطوارئ للتشخيص، وورشة عمل عن مداخل الهوائية والتنبيه في الحالات الحرجة، وورشة عمل عن تخطيط القلب وطريقة ترجمته من العاملين في أقسام الطوارئ، ويومين ورش عمل لمكافحة السموم وأمراض السموم، وقد تطوع من الطلاب 100 متطوع ومتطوعة في الإعداد والتسجيل وفترة المؤتمر كاملة وقبل المؤتمر من التجهيز والإعداد والمشاركة، كاشفًا عن أن المنطقة الشرقية سوف تحتضن المؤتمر -بإذن الله- في عام 2020.