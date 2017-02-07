المركز الخيري لتعليم القرآن بالأحساء يختتم “متعتي في إجازتي” للأطفال

الأحساء – عبدالعزيز يوسف المغنم

اختتم المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء، يوم الخميس الماضي، برنامج “متعتي في إجازتي” للأطفال، بحضور المدير التنفيذي للمركز عبدالعزيز البريكان، وأعضاء المركز يتقدمهم مشرف البرنامج بندر بن عبدالواحد العبدالواحد، معد هذا البرنامج، وأولياء الأمور.

وهدف هذا البرنامج إلى تعليم الطفل الصلاة والأذكار وتصحيح التلاوة لبعض السور، إضافة إلى اللعب والترفيه، حيث تضمن إقامة دورات “بر الوالدين، والتخطيط للمستقبل، والتاجر الصغير، وأنا فطن”، إلى جانب الرحلة المجانية والوجبة المجانية لكل طفل.

وفي نهاية الحفل، شكر المدير التنفيذي، الفريق المشارك لهذا العمل، والذي ضم كلًا من “بندر العبدالواحد، أحمد الراجح، محمد الدهيش، إسماعيل حمادة، محمد العبدالواحد”.