“التعليم”: الاختبارات النهائية ستُجرى في موعدها ولا نية لتقديمها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة لتقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، أو إعادة برمجة المواعيد المحددة والمعتمدة للتقويم الدراسي.

وجاء تصريح العصيمي رداً على مطالبات بعض التربويين بتقديم الاختبارات النهائية إلى شهر شعبان، حيث شدد وفقاً لـ”عكاظ” على أن الاختبارات ستبدأ في موعدها المحدد بالتاسع من شهر رمضان القادم.

من جانب آخر، أكد العصيمي أنه لم يتم تحديد موعد بدء تسجيل طلبات المتقدمين للنقل الخارجي من المعلمين والمعلمات حتى الآن.