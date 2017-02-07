إحباط 2 كيلو هيروين و 24 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ست محاولات لتهريب عدد من الممنوعات شملت إحباط محاولة تهريب 2.223 اثنان كيلوجرام ومائتان وثلاثة وعشرون جرام من مادة الهيروين عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وتنوعت طرق محاولة تهريبهم، حيث عُثر على جزء من الكمية مُخبأ داخل كبسولات تم استخراجها من أحشاء الراكب، في حين عُثر على جزء آخر من الكمية مُخبأ داخل تجويف “حذاء” كان يرتديه المهرب، وجزء آخر من الكمية كان مُخبأ داخل “حافظة طعام” كانت موجودة في حقيبة أحدهم.

وأوضح بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز أن الممنوعات التي تم إحباطها (24.674) أربع وعشرون ألف وستمائة وأربع وسبعون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة مع أحد الركاب القادمين، حيث تم إخفائها تحت “حزام البنطلون” الذي يرتديه وذلك بعد تغليف الحبوب بأكياس سوداء اللون وذلك لغرض التمويه.

كما أوضح الرحيلي أن الممنوعات التي تم إحباطها شملت أيضًا إحباط (317) جرام من مادة الكوكايين، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين، بالإضافة إلى أنه تم إحباط محاولة تهريب (1.951) كيلوجرام وتسعمائة وواحد وخمسون جرام من مادة “الشبوا” المحظورة” حيث عُثر عليها مُخبأة في حذاء كان في حقيبة أحد المسافرين.

وبيّن مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز أن تلك المحاولات التي تم كشفها وإحباطها توضح – بفضل الله – الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي الجمارك السعودية وذلك في سعيهم المستمر والحثيث لمنع دخول كل ما هو ممنوع إلى المملكة.