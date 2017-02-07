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الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 7 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأرصاد”: إغلاق 9 مصانع وتغريم 51 منشأة مخالفة للبيئة

“الأرصاد”: إغلاق 9 مصانع وتغريم 51 منشأة مخالفة للبيئة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 9 مصانع، لحين تصحيح وضعها البيئي، كما غرمت 51 منشأة في المملكة خالفت الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة، ولائحته التنفيذية شملت مختلف النشاطات منها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وللزجاج ومنتجات أسمنتية وخدمات صناعية وكسارات، وذلك بمنطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وكذلك المدينة المنورة، وتبوك، والمنطقة الجنوبية.

أوضح ذلك نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ضمن حملة تقوم بها الهيئة في جميع أنحاء المملكة، والتي وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها.

وقال الأنصاري: ‘‘إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مستمرة في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة‘‘.

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