الأحد.. ورشة مفتوحة عن كيفية الحصول على قرض صناعي بغرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تنظّم غرفة الأحساء، بالتعاون مع مركز خدمات الصناعيين بالأحساء، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، مساء يوم الأحد المقبل، ورشة عمل مفتوحة بعنوان “كيف تحصل على قرض صناعي؟”، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في قاعة الشيخ ناصر الزرعة (رحمه الله) للرجال، وقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق للنساء بمقر الغرفة الرئيس.

وأوضحت الغرفة أن تلك الورشة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والمسؤوليات المتجددة لتنمية واستدامة القطاع الصناعي، إلى جانب تهيئة الفرص أمامه لتحقيق المزيد من التوسع النوعي والقيمة المضافة؛ بما يواكب برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق رؤية المملكة 2030، ويلبي احتياجات المرحلة من الصناعات النوعية، مع المضي في خلق وتحفيز البيئة الجاذبة والتنافسية داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية.

ويتزامن انعقاد الورشة مع التوجه الحكومي لتعزيز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة واعتماد صندوق التنمية الصناعية السعودي إستراتيجية برؤية جديدة تواكب رؤية 2030، عبر تقديم حلول مالية واستشارية لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة على تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الإستراتيجية ما أدى إلى تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار والتوسع في المجالات الصناعية المختلفة.

وتجيب الورشة حول خط سير الحصول على قرض صناعي، والحد الأدنى من المستندات الواجب توفرها عند تقديم طلب قرض، والمتطلبات الضرورية من أجل توقيع اتفاقية القرض التي تنظم العلاقة الإقراضية بين الصندوق والمقترض، متضمنةً الأحكام والشروط التي تحكم التزامات وحقوق الطرفين، مبينة أهم الفروقات بين الرهونات والضمانات وأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينظر إليها الصندوق في أثناء تقييم المشروع؛ بهدف تقديم القروض، إضافة إلى بعض صور تسريع إجراءات منح القرض وغيرها من المحاور المهمة.

جدير بالذكر، أن مركز خدمات الصناعيين بالأحساء يقوم بالعديد من الاختصاصات والمهام المناطة بها انطلاقًا من دوره في المساهمة لتنمية القطاع الصناعي بالمملكة والتي من بينها: “تقديم الخدمات الصناعية، التنسيق مع المتعاملين، معالجة المشكلات التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين وتذليل أي صعوبات تواجه المصانع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، المشاركة في تطوير وتحسين الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات تزويد المستثمرين الصناعيين بالبيانات وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة وغيرها”.

يُشار إلى أن الأحساء شهدت، مؤخرًا، قيام أول مدينة صناعية مهيأة لعمل واستثمار المرأة في المملكة، بمسمى “واحة مدن” بالأحساء، تستوعب أكثر من 80 مصنع على مساحة 500 ألف م2، وتتميز بقربها من مطار الأحساء والنطاق العمراني؛ ووجود صناعات خفيفة ونظيفة، وتضم مناطق خدمات إضافية متميزة مثل مسجد ومركز تدريب وتوظيف، ومركز طبي ورياضي ومنطقة ترفيهية إلى جانب حضانة للأطفال.