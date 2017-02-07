سيدات “الكوت” يتنافسن في تقديم “الملتوت” ومقهى شعبي بعبق الماضي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يحظى منتج “الملتوت الأحسائي” بإقبال واسع على شرائه والاستمتاع بمذاقه من قبل زائري مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة “ويا التمر أحلى 2017″، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتتنافس عدد من السيدات المشاركات بالمهرجان في تقديم أصناف متعددة من منتوجات التمور والتي منها “ملتوت التمر” والذي يتم تصنيعه من التمر والبر والسمن، وهو ما اشتهرت بإعداده نساء حي الكوت بوسط مدينة الهفوف منذ القِدم.

صناعة ملتوت التمر

وفي هذا الصدد، أوضحت “أم محمد”، التي تقوم بصناعة ملتوت التمر الذي يشتهر عند أهل الكوت، أنه من أشهر الحلويات الشعبية الأصيلة، والذي ارتبط تقديمه في السابق مع المناسبات السعيدة كالأعياد والزواجات، مشيرةً إلى تشابه منتج الملتوت مع أنواع أخرى من المعجنات الحلوة من مختلف مناطق الخليج ونجد وأقرب ما يكون من ناحية الشكل هي “الكليجة”.

المقهى الشعبي يعيد ذكريات الماضي الجميل

وفي ركن سوق القيصرية بالمهرجان أعاد “المقهى الشعبي” إلى الأذهان حال مقاهي الأحساء قديمًا، بل وأعاد كبار السن من الزوار إلى عبق الماضي وذكرياته الجميلة والذي أصبح موقعًا مهمًا لكبار السن يجتمعون فيه كل يوم طوال أيام المهرجان، ولفت أنظار الزوار اللبس الشعبي للعاملين في المقهى أثناء تقديمهم القهوة والشاي، وربط المقهى بما تقدمه فرق الفنون الشعبية من الفلكلورات الشعبية المتنوعة التي أضفت أجواء مشوقة للحضور.

مطالب بإقامة المهرجان مرتين سنويًا

وعلى جانب آخر، أجمع عدد من تجار وصناع التمور المشاركين في المهرجان، على النجاح اللافت والإقبال الكبير من الزائرين للنسخة الرابعة، متطلعين إلى تكرار إقامته مرتين خلال العام الواحد، متمنين من اللجنة المنظمة دراسة إقامة نسخ من المهرجان في مناطق المملكة الأخرى، وكذلك في بعض دول الجوار، مؤكدين أن مثل هذه الأفكار من شأنها زيادة تسويق تمور الأحساء ودعم الاقتصاد الزراعي.

فمن جانبه، قال تاجر التمور عبدالحميد الحليبي، إن المهرجان في هذه النسخة تميز كثيرًا عن بقية النسخ الماضية بفضل الله تعالى ثم الجهود التي بذلت من أمانة الأحساء، متطلعًا لأن يكون السوق بشكل مستمر وليس مقتصرًا على فترة معينة.

في حين اعتبر المهندس عدنان العفالق (تاجر تمور)، أن مهرجان تمور الأحساء المصنعة يعد المنصة التي كان يفتقر لها أصحاب المصانع وتجار التمور لتسويق تمورهم، مستدركًا بأن وسائل التواصل الاجتماعي ورغم أهميتها لا تكفي لتسويق التمور، مؤكدًا أن المهرجان أسهم في مساعدة أصحاب المصانع على تسويق منتجاتهم، وساعد كذلك على التعرف بمنتجات الآخرين، ودفع جميع التجار لتحسين منتجاتهم، ورفع من الجودة والنوعية، والتنافس الذي أجبر التجار على التواجد في السوق.

ولفت إلى أن الناس ذواقة وتواقة لما هو أفضل دائمًا، فالناس تأتي للسوق لشراء الأفضل والأجود، والمهرجان وفر فرصة الانتقائية والاختيار، فالمهرجان تغذية راجعة لعملية البيع والشراء والصناعة، فضلًا عن تجذير العمل لدى شبابنا وفتياتنا، متمنيًا إقامة هذا المهرجان مرتين خلال العام في ديسمبر وقبيل رمضان بأسبوعين؛ فالكثير يشتري للشهر الكريم وإقامة معرض متنقل يُسهم في تنفيذه أصحاب المصانع.

وأيد أنس الخطيب (مالك مصنع)، إقامة مهرجان التمور المصنعة مرتين خلال العام، على أن تكون بعد موسم الصرام مباشرة وآخر قبيل شهر رمضان باعتبار زيادة الطلب، وإقامة المهرجان متنقل في مناطق معينة وكذلك في دول الجوار.

أما باقر الهبدان (مالك مصنع)، فدعا لإقامة المهرجان في بعض دول الخليج الشقيقة ولاسيما في دولة الكويت، مشيرًا إلى أنهم يفضلون صنف الخلاص الأحسائي ويقبلون على شرائه بكميات كبيرة.

تمرة تشكيلية في معرض عبير الأحساء

وإلى معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، حيث لفت الفنان التشكيلي جميل البطيان، الزوار بلوحته الفنية المحاكية لمراحل تكوّن “التمرة”؛ بدءًا من المرحلة الأولى في لونها الأخضر؛ وصولًا إلى تكونها النهائي بالألوان البُنية المختلفة، وذلك في عمل فني بلوحة واحدة، فيما كان للوحة الثانية تعبير جميل عن الأحساء بنخيلها وطبيعتها خلال فصلي الشتاء والصيف وما يتميز به كل فصل بوجود منتج “الرطب” صيفًا ووجود التمر شتاءً.

ويعد “البطيان” من الفنانين التشكيليين المحبين للمدرسة السريالية التي تتحدّث عن العناصر الواقعية، وخاصةً أن خبرته الفنية تصل إلى 30 عامًا، مشيدًا بالمعرض وما احتواه من تنوع كبير أسهم في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين من داخل وخارج المملكة.



