طب أسنان جامعة الإمام عبدالرحمن تعالج 853 نزيلًا بسجون الشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قام فريق بريق التطوعي من كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحملة أَطلق عليها “لنداوي الألم”، وذلك لكشف وعلاج النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة الشرقية.

ومن جانبه، أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور فهد الحربي، أن فكرة المشروع بدأت بمبادرة من طلاب الكلية “فريق بريق التطوعي” وذلك في عام 2013 لتقديم خدمات الكشف والعلاج لنزلاء ونزيلات سجون المنطقة الشرقية، وتطوع بها 157 طالبًا وطالبة، و29 عضو هيئة تدريس مشارك، مبينًا أنه تم علاج 853 نزيلًا خلال 3072 ساعة تطوعية، ولاستمرارية علاج النزلاء؛ يقوم طلاب الامتياز من الكلية بزيارة أسبوعية للكشف وعلاج النزلاء في السجون.

وتابع بأنه “إضافة إلى ذلك هناك حملة أخرى اسمها “للبسمة صوت”، وهي برنامج ثقافي توعوي للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، حيث تم التعاون مع جمعية الإعاقة السمعية وتخصيص عيادات أسبوعية بوجود مترجم لعلاج الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك حملة “سكرك علينا”، وهي مشروع يهتم بصحة فم وأسنان مرضى السكري وتثقيفهم بالممارسات الصحية التي يجب إتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وأردف: كما أن هناك حملة “ذوي الابتسامة الخاصة” وهي مشروع يهتم بصحة فم وأسنان ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهذه الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لأنهم جزء من المجتمع، حيث تم تخصيص عيادة أسبوعية تستقبل مراجعين ذوي الاحتياجات ومرضى التوحد الخاصة تحت أشراف متخصصين في طب أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد.

وأكد “الحربي” أنه استمرارًا لخدمة المجتمع أصبحت مشاريع “لنداوي الألم، للبسمة صوت، سكرك علينا، ذوي الابتسامة الخاصة” من المشاريع التنموية المستدامة في كلية طب الأسنان تقدم الخدمات العلاجية؛ لضرورة معالجة الألم وتأثيراته الصحية ووضعهم ضمن المواضيع الأساسية التي ينبغي للمجتمع الاهتمام بها، كما تستدعي العمل الجماعي وبشكل وثيق لتحقيق معالجة فعالة.

وأشار إلى أن كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعد أحد الصروح التعليمية الرائدة في مجال خدمة المجتمع، حيث قامت الفرق التطوعية باستثمار الطاقات الواعدة والقدرات الإبداعية بدعم من وحدة خدمة المجتمع منذ إنشائها وبتعزيز مفهوم العمل التطوعي، وبالعديد من الحملات شملت أكثر من 25حملة بين المدارس، والمراكز التجارية، والجمعيات الخيرية، ودار الأيتام وسجون المنطقة الشرقية وفي شتى المناطق، كما شاركت في إحياء العديد من الفعاليات المحلية والعالمية مثل أسبوع النزيل الخليجي، واليوم العالمي للتوحد، واليوم العالمي للأشخاص ذو الاحتياجات الخاص، وقامت بتقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية لأكثر من 10000 مستفيد للعام 2015 – 2016م من خلال الأنشطة اللامنهجية.

وبيّن أنه إنجازات الكلية بالبحث العلمي بلغت 225 ورقة بحثية منشورة من عام 2005 إلى 2016 م، وقد تم تمويل 101 بحث بأكثر من 8 مليون ريال من عام 2010 إلى عام 2016 م، حيث بلغ عدد الاستشهادات للأبحاث العلمية 4124 حتى عام 2016 م، وأودعت الكلية 7 براءات اختراع في مختلف التخصصات.

واستطرد: كما تدعم الكلية فرق أندية البحث العلمي وتمويل بحوث الطلاب، وطبقًا لإحصائيات يناير عام2017، فإن الكلية من حيث عدد الأبحاث المنشورة تصنف الثالثة من ضمن 19 كلية طب أسنان بالمملكة، والرابعة على مستوى 26 كلية طب أسنان في دول الاتحاد الخليجي، والعاشرة من بين 59 كلية طب أسنان في جامعات الدول العربية، إضافة إلى أنها تشغل المركز رقم 383 على مستوى كليات طب الأسنان العالمية من بين 2012 كلية، وتحتل الكلية المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بالمملكة من حيث تأثير الاقتباس وتأثير الإنتاج مقارنة بالإنتاج العالمي.

ولفت إلى أن الكلية هي الأولى ضمن كليات طب الأسنان السعودية من حيث الاقتباس المرتفع للأبحاث، وهذا يعكس أهمية وجودة النتاج البحثي الصادر من الكلية، وقد ارتفعت إنتاجية الكلية للأبحاث باطراد في السنوات من 2006 إلى 2016 بمقدار 54% في قاعدة بيانات WOS و75% في قاعدة بيانات Scopus.