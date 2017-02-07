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الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 7 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ضبط 3 تشكيلات عصابية لتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة

ضبط 3 تشكيلات عصابية لتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ضبطت شرطة منطقة الرياض، 3 تشكيلات مستقلة مكوّنة من 8 وافدين “باكستانيي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر” في كمائن محكمة بحوزتهم مبالغ نقدية تجاوزت ربع مليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الأموال.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض: إن معلومات توفّرت لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد بتورّط عمالة وافدة في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة، ومن ثمّ تمّ تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت على إثره بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن القبض على المتهمين ـ بفضل الله ـ.

وأوضح الناطق الإعلامي، أن المتهمين أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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