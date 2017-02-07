شؤون الحرمين: قطرات البنزين تناثرت على ثوب الكعبة وتم غسله

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن إدارة النظافة والفرش ومصنع كسوة الكعبة المشرفة قاموا بغسل أثر مادة البنزين التي تناثرت بعض قطراتها على الكعبة المشرفة من الشخص الذي سكبها على نفسه بالقرب منها.

وأشارت الرئاسة في بيان لها اليوم، إلى أنه وفي تمام الساعة 10:15, قام أحد الأشخاص ـ والذي يظهر ابتداءً أنه يعاني من مشكلات نفسية ـ برش مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرفة مما أدى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرفة من الجهة الغربية، وقد تم القبض على المذكور وتسليمه للجهات المختصة، وقد كان ليقظة رجال الأمن الدور الكبير في إنهاء ما حدث.

وأهابت الرئاسة بالجميع تحري الدقة والتثبت والتريث وعدم التهويل والمبالغة، وأخذ المعلومة من الجهات المعنية، داعية الله تعالى أن يحفظ بلده الحرام وأن يحيط البيت الحرام بالأمن والأمان وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها وعقيدتها وقيادتها.