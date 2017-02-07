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الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 7 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المستشار التجاري الأمريكي: 550 شركة أمريكية مستثمرة بالمملكة

المستشار التجاري الأمريكي: 550 شركة أمريكية مستثمرة بالمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المستشار التجاري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة السيد (دوجلاس والس) أن بلاده تسعى للمساهمة الإيجابية في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد السعودي بحكم العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين في ظل المتطلبات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن.

 

وأوضح (والس) “، أن عدد الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة تجاوزت 550 شركة أمريكية، ويبلغ حجم الاستثمار الأمريكي بالمملكة حوالي 10 مليار دولار.

 

وأشار المستشار إلى أن قيمة الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بحوالي 13 مليار دولار، تستثمر بشكل كبير في كل المجالات التجارية.وفقا لـ”الرياض”

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