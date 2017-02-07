كبسولة شوكلاتة تُعالج أمراض القلب والخَرف

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت الأسواق البريطانية، تداول عقار جديد من الشكولاتة تحت اسم “BloodFlow” عبارة عن كبسولة تحتوي على عناصر الكاكاو المضادة للأكسدة تقي من الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية والخرف، وتُعد أوّل أقراص مصنّعة بالكامل من الشوكولاتة في المملكة المتحدة تستهدف من يعانون مشكلات في القلب.

وأشاد باحثون بالدواء الجديد، موضحين أنه أول منتج يحتوي على مركبات “الفلافونول” المركزة المستخرجة من الكاكاو وله تأثير جيد على الصحة، مؤكدين أنّ الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية أمر مهم، لافتين إلى أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والخرف في مرحلة متقدمة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتُساعد مركبات “الفلافونول” المستخرجة من الكاكاو يمكن في علاج مستويات الكوليسترول وتدفق الدم، غير أن الحصول على جرعة كافية منها يحتاج إلى استهلاك 400 جرام من الشوكولاتة الداكنة وبالتالي أكثر من ألفي سعر حراري، حيث تُشير الدراسات إلى أن الفلافونول يساعد على إنتاج‏ أكسيد النيتريك والذي يعمل بدوره على ارتخاء عضلات جدران الشرايين ويُحسّن تدفق الدم بالجسم.