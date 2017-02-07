تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 10 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 7 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«بوينج» تُزوِّد المملكة بمقاتلات «F-15SA» ذات الرادارات المتقدمة

«بوينج» تُزوِّد المملكة بمقاتلات «F-15SA» ذات الرادارات المتقدمة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت وكالة أنباء ‘‘يو بي آي‘‘ الأمريكية: ‘‘إن شركة ‘‘بوينج‘‘ حصلت على عقد بقيمة 18 مليون دولار من سلاح الجو الأمريكي؛ لتزويد مقاتلات ‘‘F – 15SA‘‘ السعودية برادارات ‘‘AN/APG – 63V‘‘ المتقدمة.

 

وأشارت إلى أن العقد يغطي 3 أنواع من الرادارات، ويأتي في ضوء تدشين المملكة في يناير الماضي لمقاتلات F – 15SA الجديدة، التي تمتاز بإلكترونيات طيران محدثة، وأنظمة مسح إلكترونية نشطة، ورادارات وصواريخ ASM – 135.

 

ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية فإن هذا العقد من المتوقع الانتهاء منه في مارس القادم، والذي سينفذ بالولايات المتحدة، وهو يعد جزءاً من برنامج مبيعات الأسلحة الخارجية الأمريكية للمملكة.

 

وذكرت: أن مقاتلات F – 15SA هي النسخة البديلة المخصصة للمملكة من طائرات F – 15، وتتميز الطائرة، بأن لديها محركين وتتمتع بقدرات لشن هجمات برية، فضلاً عن التفوق والسيطرة الجوية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«نزاهة» تقرر رفع نظام «الإثراء غير المشروع» للمقام السامي

«نزاهة» تقرر رفع نظام «الإثراء غير المشروع» للمقام ...

المستشار التجاري الأمريكي: 550 شركة أمريكية مستثمرة بالمملكة

المستشار التجاري الأمريكي: 550 شركة أمريكية مستثمرة بالمملكة

لنقل مليون طالب.. 25 ألف حافلة تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الثاني

لنقل مليون طالب.. 25 ألف حافلة تنطلق مع ...

شؤون الحرمين: قطرات البنزين تناثرت على ثوب الكعبة وتم غسله

شؤون الحرمين: قطرات البنزين تناثرت على ثوب الكعبة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*