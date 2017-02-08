الشاعر الخضير يشارك في أمسية شعرية بمعرض القاهرة للكتاب

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

ضمن الفعاليات الثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام 2017 في دورته الثامنة والأربعين، شارك الشاعر عبدالله الخضير، مؤخرًا، في أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء العرب، وذلك في قاعة الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور.

وفي الأثناء، ألقى الشاعر عبدالله الخضير، من قصائده الجديدة قصيدة في مصر بعنوان “عناق أزلي”، تفاعل معها الجمهور كثيرًا، حيث قال فيها:

شوقًا إليك أيا أما لدنيانا

شوقًا إلى النيل إذ بالحب حيانا

تنساب من موجه أنسام قافية

هيمانة السحر إحساسًا ووجدانًا

كذلك ألقى الشاعر نصًا وجدانيًا بعنوان “في حضرة الخنساء”، قال فيه:

كل المرايا صورتي في الماء

لم تكتمل إلا بدمع شقائي

غيبي معارج هجعتي وتعطفي

وبكاء طفلي واغتراب سمائي

عمري دموع الكادحين وربما

تحت الأسى المصلوب بعض رخائي

إلى ذلك، استدعى “الخضير” الأم في قصيدة ثالثة لامست مشاعر الجمهور بعنوان “لفافة من نسج أمي”، قال في أبياتها:

نادمت روحي

بين هاتيك الجهات

أيام كنت لفافة

مطوية وقت السبات

يوم المهاد كبرت إذ

قربت مني قلب أمي

كي أبوح بعبرتي

فغسلت وجهي بابتهالات الصلاة

واختتم “الخضير” قصائده بنص غزلي بعنوان “اعتذار عن رقصة قصيرة” قال فيه:

عمري يضيق بآهتي وشعوري

وعلى مداه كم زرعت زهوري

بالأمس أبصرت الغواية خلسة

فدنوت من ريق الهوى لتثوري

وأخيرًا، جاء المداخلات النقدية حول القصائد لكل الشعراء، إذ ظفر الشاعر عبدالله الخضير بثناء عاطر وكبير من النقاد والجمهور لما لامسته قصائده من تأثير في قلوب ومشاعر الحاضرين، وقد نقلت قناة النيل الثقافية الأمسية الشعرية على الهواء مباشرة من قلب المعرض.