تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة 5 وإصابة 13 في حادثين منفصلين بالرياض.. خلال 20 دقيقة

وفاة 5 وإصابة 13 في حادثين منفصلين بالرياض.. خلال 20 دقيقة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في منطقة الرياض: إنّ غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة  9:46 مساء أمس الثلاثاء، مفاده وقوع حادث تصادم لسيارة عائلة بعد الدوادمي باتجاه الشرق، وتمّ توجيه 7 فرق إسعافية، حيث تبين وجود 5 حالات وفاة وإصابتين.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 10:06 مساءً بلاغاً عن وقوع حادث آخر لحافلة عمال في تقاطع شارع العليا مع خريص، وتم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة، وعند مباشرة أول فرقة اتضح وجود 11 إصابة ما بين متوسطة وخفيفة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل الإصابات للمنشآت الطبية المناسبة.
PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الجزائية” تُصدر حكماً بسجن مواطن 7 سنوات لتأييده “داعش”

“الجزائية” تُصدر حكماً بسجن مواطن 7 سنوات لتأييده ...

“الإحصاء” تكشف عن متوسط الأجر الشهري للمواطنين والوافدين

“الإحصاء” تكشف عن متوسط الأجر الشهري للمواطنين والوافدين

“فلكية جدة”: خسوف “شبه ظل” للقمر بسماء المملكة فجر السبت المقبل

“فلكية جدة”: خسوف “شبه ظل” للقمر بسماء المملكة ...

“الغذاء والدواء” تُعلّق استيراد “الروبيان” من ولاية هندية

“الغذاء والدواء” تُعلّق استيراد “الروبيان” من ولاية هندية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*