“بر الأحساء” تمنح 77 طفلًا مقاعد مجانية للدراسة في روضاتها

الأحساء – “الأحساء اليوم”

منحت جمعية البر بالأحساء، 77 طفلًا من أطفال الأسر المستفيدة مقاعد مجانية للدراسة في روضتي البر بالهفوف والمبرز بتكلفة إجمالية بلغت 616 ألف ريال وذلك تزامنا مع بداية تسجيل الأطفال في الروضتين لجميع المستويات المعتمد تدريسها بالروضة.

وفي السياق، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، إن مجلس إدارة الجمعية حريص على إلحاق أطفال الأسر المستفيدة برياض الأطفال كون هذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل التعليم العام بشكل خاص، كونها تؤسس الطفل تعليميًا وتربويًا.

وأضاف بأنه نظرًا إلى ظروف الأسر المستفيدة ماديًا قرّرت الجمعية تقديم منحة دراسية تقدر بـ 600 ألف ريال لـ 77 طفلًا سيتم إلحاقهم للدراسة في الروضات التابعة لها بالهفوف والمبرز بعد قيام إدارة البحث الاجتماعي بمتابعة عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين بالجمعية بتحديد الأطفال الأكثر احتياجًا للمنحة الدراسية.

من جهة أخرى، ذكرت “أم عيسى” وهي أم لطفل يتيم: “كنت أفكر كثيرًا في طريقة توفير مبلغ لتعليم طفلي في أحد رياض الأطفال المتميزة كون التعليم في الصغر يعتبر من أهم مراحل التعليم، وعندما علمت بمنح طفلي بالدراسة المجانية في روضة أطفال المبرز التابعة لجمعية البر بالأحساء كوننا أحد الأسر المستفيدة من مركز المبرز؛ فرحت كثيرًا بهذه المنحة التي أزالت عني كثيرًا من التفكير في مستقبل طفلي، فالشكر للجمعية على اهتمامها بتعليم أطفال الأسر المستفيدة من خدماتها والتي ستكون -بإذن الله- عونًا لهم في تقليص أعداد الفقراء مستقبلًا.

أما أبو عبدالله، وهو أب لطفلين فقال: “أتوجه بالشكر والعرفان لجمعية البر بالأحساء على منحها أطفالي الدراسة المجانية في روضة البر بالهفوف بتكفلها بمصاريف الدراسة التي أصبحت مرتفعة في الروضات الأهلية، وكما أن تعليم الأطفال في الروضات الحكومية أصبح صعبًا في الوقت الراهن؛ نظرًا للأعداد الكبيرة التي تتقدم بطلب التحاق أطفالها في الروضات الحكومية.