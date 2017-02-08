جامعة الإمام عبدالرحمن تتلقى شهادة شكر وتقدير من “أكسفورد”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، شهادة شكر وتقدير من دار نشر جامعة أكسفورد التابعة لجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

ومن جانبه، ذكر عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة الدكتور عبدالعزيز الفهيد، أن شهادة الشكر والتقدير التي تلقتها العمادة جاءت لتشيد بالإسهامات القيمة والمتميزة التي قدمها قسم اللغة الإنجليزية بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في تطوير سلسلة كتب اللغة الإنجليزية وجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات متعلمي اللغة الإنجليزية في الوطن العربي.

وأضاف “الفهيد” بأن إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أخذت على عاتقها التطوير في مناهجها الدراسية ومواكبة كل جديد وما هو مفيد للطلاب، وأن يكون للجامعة عبر الكليات والعمادات المساندة بصمات وإسهامات في خدمة المسيرة العلمية والتعليمية على المستوى الداخلي والخارجي، وما هذه الإشادة والشكر والتقدير من دار نشر جامعة أكسفورد التابعة لجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة إلا مؤشر ودليل لإسهامات الجامعة.