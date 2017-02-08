غدًا.. “الكليبي” تكرّم 605 طالبات متفوقات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

برعاية المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود بنت صالح الكليبي، تنظّم إدارة توجيه وإرشاد الطالبات، صباح غدٍ الخميس، حفلًا تكريميًا لـ 605 طالبات من الصف الأول متوسط إلى الصف الثاني الثانوي، لطالبات مدارس التعليم العام والأهلي وتحفيظ القرآن وتعلم الكبار والمعاهد للعام الدراسي 1436- 1437هـ على مستوى المحافظة، وذلك عند الساعة السابعة في قاعة الاحتفالات بكلية الآداب مبنى رقم (105).

وبدورها، دعت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد ابتسام الدريويش، قائدات المدارس لحث الطالبات المتفوفات وأمهاتهن على حضور حفل التتويج.

من جانبه، أشار مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، في كلمته بهذه المناسبة، إلى أن هذا المحفل السنوي يأتي انطلاقًا من تطلعات الإدارة العامة للتعليم بالأحساء نحو المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال إحداث نقلة نوعية من حيث زيادة حصيلة الطلاب المتفوقين دراسيًا كونهم الثروة الحقيقية لأي مجتمع وبسواعدهم تزدهر البلاد وتنهض وهم أحد المقومات الأساسية للتنمية في كافة المجالات.

في حين، أكدت المساعدة للشؤون التعليمية، أنه انطلاقًا من الأهمية العظمى للمتفوقين والمتفوقات فقد احتلت هذه العملية حيزًا واسعًا من الاهتمام لدى الإدارة العامة للتعليم بالأحساء؛ إيمانًا منها بحق المتفوق والمتفوقة دراسيًا بالاكتشاف لقدراتهما ورعايتهما والاحتفاء بهما وإبرازهما على المستوى المحلي، وسعيًا منها لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي منها بناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية وتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل، عددًا من الفقرات تقديم برنامج الحفل للمعلمة مريم الكرود من الابتدائية (20) بالهفوف، ترتل آيات من الذكر الحكيم الطالبة أروى زياد العرفج من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن، فالنشيد الوني، ثم تستعرض مسيرة الطالبات المتفوقات وعددهن 605 طالبات، فكلمة الإدارة العامة للتعليم بالأحساء.

أما كلمة المتفوقات فتلقيها بالنيابة الطالبة أثير عبدالله الخضير، طالبة بالمتوسطة الرابعة بالمبرز، ثم أوبريت “يوم الفخر” من أداء طالبات الابتدائية الثالثة بالشعبة، والمتوسطة (13) بالهفوف، وأخيرًا التتويج بتكريم الطالبات وتسليم شهادات التقدير والهدايا.