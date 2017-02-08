“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح مثيرة للغبار على بعض المناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأربعاء”، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة، إضافة إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعدية خلال أوقات الليل ونهار الغد على الأجزاء الساحلية لوسط وشمال البحر الأحمر.