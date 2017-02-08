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الأربعاء, 11 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 8 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مدير مصنع الكسوة: ثوب الكعبة آمن ومقاوم للاحتراق

مدير مصنع الكسوة: ثوب الكعبة آمن ومقاوم للاحتراق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المدير العام لمصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة، اليوم الأربعاء ‘‘إن الكسوة آمنة بإذن الله من الاحتراق أو الشد والاحتكاك، بسبب المعالجة الخاصة لخيوط الكسوة المشرفة التي أكسبتها خاصية مقاومة الاحتراق والشد والاحتكاك‘‘.

وأوضح باجودة، أن أحد أهم مميزات الكسوة المشرفة، أنها ذات قدرة على مقاومة الاحتراق، مبيناً أنه على مدار اليوم، يقوم منسوبو المصنع، بعمل صيانة لأستار الكعبة المشرفة وخياطتها من آثار  الشد والجذب للمتعلقين بأستار الكعبة المشرفة من الزوار والمعتمرين، بحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘.

وبين باجودة، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، سبق أن وجه بإنشاء وحدة خاصة للعناية بثوب الكعبة داخل المسجد الحرام، تعمل على مدار الساعة، ويقوم بهذا العمل عمالة وطنية مؤهلة ومدربة، اعتادت على صيانة الثوب وخياطته من كل شد وجذب يحدثه المتعلقون بأستار الكعبة المشرفة من الزوار والمعتمرين، إضافة إلى تنظيفه من كل ما يمكن أن يؤثر على رونقه ونظافته كالغبار وآثار الحمام كما يتم تنظيف باب الكعبة والمقابض، والاستجابة للبلاغات التي ترد بشأن حاجته لأي صيانة بشكل عاجل.

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