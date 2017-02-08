أعضاء شورى يطالبون بدمج “هيئة الأمر بالمعروف” مع وزارة الشؤون الإسلامية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشورى بتوصية لدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وطالبت التوصية التي تقدم بها الأعضاء عطا السبيتي ولطيفة الشعلان واللواء علي التميمي، وفقاً لصحيفة “مكة”، بالعمل على إعداد دراسة لتطوير أوضاع هيئة الأمر بالمعروف ودمجها بالشؤون الإسلامية، وذلك عقب اعتماد التنظيم الجديد للهيئة الذي أحال اختصاص ضبط ومباشرة المخالفات لمراكز الشرط ومكافحة المخدرات.

ودعا السبيتي خلال مناقشة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس الثلاثاء، لإعادة النظر في جهاز الهيئة وتبعيتها عقب اقتصار دورها على الجانب الدعوي.

وينتظر أن تُخضع لجنة الشؤون الإسلامية التوصية للنقاش خلال استكمال دراستها لملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة.